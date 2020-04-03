Дизайнер обуви Серджо Росси умер от коронавируса
В Италии в возрасте 84 лет умер дизайнер обуви Серджо Росси. Причиной его смерти стал коронавирус.
Основатель одноименного бренда Росси скончался 2 апреля в городе Чезена, сообщает издание Fatto Quotidiano.
Накануне врачи обследовали дизайнера и поставили диагноз коронавирусная инфекция.
Серджо Росси родился в 1935 году в городе Сан-Мауро-Пасколи в регионе Эмилия-Романья. В 50-х годах он решил заняться производством обуви и основал свой собственный бренд Sergio Rossi. Также Росси довелось сотрудничать с такими брендами, как Versace, Dolce&Gabbana и Azzedine Alaia.
Ранее сайт kp.ru писал, что жертвой коронавируса стал Джек Эндрю, сыгравший роль в "Звездных войнах". Британский актер и преподаватель сценической речи скончался от covid-19 31 марта. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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