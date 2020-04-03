2020-04-03T16:44:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Дизайнер обуви Серджо Росси умер от коронавируса

Серджо Росси скончался в Италии
Юлия Кекова
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Фото: ИнстаграмФото: Инстаграм
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В Италии в возрасте 84 лет умер дизайнер обуви Серджо Росси. Причиной его смерти стал коронавирус.

Основатель одноименного бренда Росси скончался 2 апреля в городе Чезена, сообщает издание Fatto Quotidiano.

Накануне врачи обследовали дизайнера и поставили диагноз коронавирусная инфекция.

Серджо Росси родился в 1935 году в городе Сан-Мауро-Пасколи в регионе Эмилия-Романья. В 50-х годах он решил заняться производством обуви и основал свой собственный бренд Sergio Rossi. Также Росси довелось сотрудничать с такими брендами, как Versace, Dolce&Gabbana и Azzedine Alaia.

Ранее сайт kp.ru писал, что жертвой коронавируса стал Джек Эндрю, сыгравший роль в "Звездных войнах". Британский актер и преподаватель сценической речи скончался от covid-19 31 марта. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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