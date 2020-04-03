В Совфеде оценили новые правила передвижения на машине по Москве
В целях борьбы с распространением коронавируса власти Москвы разрешили ездить на машине в столице только по одному человеку. Исключения составляют только люди, которые находятся на самоизоляции вместе с водителем автомобиля. Иными словами, в одной машине не могут находиться люди, живущие в разных местах .
Введение этой меры прокомментировал Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
- Когда вдвоём в машине едут муж и жена, это понятно, потому что они вместе проходят это время. Если вся семья вместе на домашнем карантине и они вместе куда-то едут, то это тоже оправданно, - приводит его слова RT.
Рязанский также отметил. что такая мера полностью оправдана, и её надо соблюдать. Тогда не понадобится вводить никаких дополнительных ограничений для перемещений по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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