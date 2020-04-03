В Москве разрешили ездить на машине только по одному

3 Апр 2020 2020-04-03T14:03:45+03:00

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Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции власти Москвы разрешат ездить на автомобиле только по одному человеку. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил спикер гордумы Москвы Алексей Шапошников.

Исключение сделали только для пассажиров, которые находятся на изоляции вместе с водителем транспортного средства. В одном автомобиле не могут находиться люди, которые живут в разных местах, поскольку так нарушится установленная властями дистанция в 1,5 метра.

За первые три дня изоляции более 850 тысяч граждан покинули столице на 567 тысячах автомобилей.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказал об основных правилах проезда по российской столице на личном транспорте в период распространения коронавирусной инфекции и введенного режима самоизоляции. Использовать автомобиль для передвижения по городу москвичи могут только в двух случаях: для поездки на работу и обратно, а также для поездки в ближайший продуктовый магазин и аптеку за необходимыми товарами.

ИСТОЧНИК KP.RU