В Москве разрешили ездить на машине только по одному
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции власти Москвы разрешат ездить на автомобиле только по одному человеку. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил спикер гордумы Москвы Алексей Шапошников.
Исключение сделали только для пассажиров, которые находятся на изоляции вместе с водителем транспортного средства. В одном автомобиле не могут находиться люди, которые живут в разных местах, поскольку так нарушится установленная властями дистанция в 1,5 метра.
За первые три дня изоляции более 850 тысяч граждан покинули столице на 567 тысячах автомобилей.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказал об основных правилах проезда по российской столице на личном транспорте в период распространения коронавирусной инфекции и введенного режима самоизоляции. Использовать автомобиль для передвижения по городу москвичи могут только в двух случаях: для поездки на работу и обратно, а также для поездки в ближайший продуктовый магазин и аптеку за необходимыми товарами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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