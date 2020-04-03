ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

3 Апр 2020 2020-04-03T18:37:37+03:00

Пик коронавируса в РФ еще не пройден Фото: REUTERS

Чтобы минимизировать риски распространения болезни люди продолжают оставаться в режиме самоизоляции

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Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения.

В РФ продолжается режим самоизоляции. О его продлении президент страны Владимир Путин заявил 2 апреля в своем повторном обращении к россиянам. Глава государства продлил выходные и призвал граждан оставаться дома до 30 апреля, чтобы сократить риски распространения коронавирусной инфекции на территории нашей страны среди населения.

Напомним, согласно данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 3 апреля, число заболевших в России увеличилось до 4 149, вылечились - 281 человек. умерли - 34 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU