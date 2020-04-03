Минздрав Москвы опроверг информация о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому
На сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует
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Информация о принудительном вакцинировании населения от коронавирусной инфекции на дому в Москве не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в департаменте здравоохранения столицы.
- В интернете распространяется ложное сообщение о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому. На сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует, никаких обходов с предложениями сделать такую прививку не проводится, - сообщили в ведомстве.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU