2020-04-03T20:39:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Москвы опроверг информация о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому

На сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует
Юлия КЕКОВА
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Информация о принудительном вакцинировании населения от коронавирусной инфекции на дому в Москве не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в департаменте здравоохранения столицы.

- В интернете распространяется ложное сообщение о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому. На сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует, никаких обходов с предложениями сделать такую прививку не проводится, - сообщили в ведомстве.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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