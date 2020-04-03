2020-04-03T23:20:13+03:00
Экономика

Саудовская Аравия готова сократить нефтедобычу, если США и Россия присоединятся

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на рынке с нефтью сложной
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В первом квартале Саудовская Аравия добывала 9,8 миллионов баррелей в суткиВ первом квартале Саудовская Аравия добывала 9,8 миллионов баррелей в суткиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Саудовская Аравия заявила о готовности значительно сократить добычу нефти. Согласно предъявленным условиям, Россия и США должны договорятся сделать это вместе с ней.

Планирует ли Саудовская Аравия ограничить добычу черного золота по сравнению с уровнем первого квартала 2020 года, пока не уточняется. Страны еще не определили и не согласовали формулу сокращения добычи ресурса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о необходимости сокращения добычу нефти. По его мнению, это нужно было осуществлять еще в первом квартале.

В первом квартале 2020 года Саудовская Аравия добывала 9,8 миллионов баррелей в сутки, а апреля вовсе увеличила производство сырья до 12 миллионов.

Ранее сайт kp.ru писал, что Путин назвал ситуацию с нефтью на мировом рынке сложной. Глава государства отметил, что это может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками на глобальных энергорынках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РФПИ передала США российско-японскую тест-систему на коронавирус
Ученые назвали кардинальное отличие коронавируса от гриппа
Саудовская Аравия готова сократить нефтедобычу, если США и Россия присоединятся
В ВОЗ считают передачу коронавируса по воздуху не основным двигателем пандемии
Почти 4 миллиарда человек находятся на самоизоляции
В Москве скончались четыре пациента с коронавирусом
Правительство выделило 500 миллионов на содержание россиян за границей
Международные рейсы для вывоза россиян на родину остановят с 4 апреля
Минздрав Москвы опроверг информация о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому
Путин подписал закон о праве россиян и малого бизнеса на кредитные каникулы из-за коронавируса
Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
Мощнейший пожар в Берлине охватил пять многоэтажных домов
Путин о рынке нефти: Ситуация может обернуться высокими рисками
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Путин подписал закон о дистанционной продаже рецептурных лекарств во время ЧС
В Подмосковье еще 13 человек выздоровели после коронавируса
Фабрики Центральной России наладили производство масок
ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
В Совфеде оценили новые правила передвижения на машине по Москве
50-70 процентов нянь и домработниц могут лишиться работы
Московский транспорт будет работать по графику рабочего дня во время режима самоизоляции
Правительство проработает вопрос выплат семьям за третьего ребенка
В РСА согласились с необходимостью продавать полисы ОСАГО без диагностических карт
82-летняя Джейн Фонда возродила свои культовые домашние тренировки в TikTok
Вернем веру в Добро
Эксперт рассказал, когда цена на нефть восстановится до 50 долларов
Россия останавливает вывозные международные рейсы с 4 апреля