Саудовская Аравия готова сократить нефтедобычу, если США и Россия присоединятся

3 Апр 2020 2020-04-03T23:20:13+03:00

В первом квартале Саудовская Аравия добывала 9,8 миллионов баррелей в сутки Фото: REUTERS

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Саудовская Аравия заявила о готовности значительно сократить добычу нефти. Согласно предъявленным условиям, Россия и США должны договорятся сделать это вместе с ней.

Планирует ли Саудовская Аравия ограничить добычу черного золота по сравнению с уровнем первого квартала 2020 года, пока не уточняется. Страны еще не определили и не согласовали формулу сокращения добычи ресурса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о необходимости сокращения добычу нефти. По его мнению, это нужно было осуществлять еще в первом квартале.

В первом квартале 2020 года Саудовская Аравия добывала 9,8 миллионов баррелей в сутки, а апреля вовсе увеличила производство сырья до 12 миллионов.

Ранее сайт kp.ru писал, что Путин назвал ситуацию с нефтью на мировом рынке сложной. Глава государства отметил, что это может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками на глобальных энергорынках.

ИСТОЧНИК KP.RU