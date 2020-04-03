Путин о рынке нефти: Ситуация может обернуться высокими рисками

3 Апр 2020 2020-04-03T20:22:46+03:00

По словам президента, это может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками

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Ситуация на мировом рынке нефти может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками. Об этом президент России Владимир Путин заявил 3 апреля.

- Речь может идти о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки или чуть больше. Это вызывает тревогу, - сказал глава РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU