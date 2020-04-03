2020-04-04T00:04:36+03:00
Общество

Федор Конюхов поставил путешествия "на паузу" из-за коронавируса и сидит дома

Известный путешественник сообщил в соцсетях, что соблюдает режим изоляции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Федор Конюхов отложил свои проекты Фото: Сергей МетелицаФедор Конюхов отложил свои проекты Фото: Сергей Метелица
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Пандемия коронавируса заставила даже известного путешественника Федора Конюхова сидеть в "четырех стенах". И пока в сосцетях некоторые россияне публично страдают, как тяжело им дается режим изоляции, Конюхов, который больше времени провел в весельной лодке посреди океана в 12 бальный шторм, чем на диване дома, смиренно "поставил путешествия на паузу". Хотя сидеть дома ему не легко и тянет в путешествия, он признался, что соблюдает предписание властей.

- Дорогие друзья, многие из вас интересуются, где сейчас находится Федор Конюхов? Я дома, выполняю предписание наших властей. Пишу книгу "Мой путь к мысу Горн" о переходе на весельной лодке через Южный Тихий океан, -написал он в соцсетях.

Путешественник признается, что и дома всегда есть, чем заняться: взяться за новую книгу или перечитать уже знакомую, выполнить домашние обязанности, разобрать вещи или убраться.

fedorkonyukhovfedorkonyukhov
Федор Конюхов отложил путешествия и сидит дома из-за пандемии коронавируса
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Пандемию коронавируса Федор Конюхов называет испытанием, которое нужно пережить:

- Мы все в одной лодке и каждый из нас может повлиять на ситуацию. Молюсь за вас,- написал путешественник и призвал россиян оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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