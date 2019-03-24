Федор Конюхов на весельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-24T10:30:28+03:00

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Путешественник Федор Конюхов, совершающий одиночный переход через Тихий океан на весельной лодке, пережил 12-балльный шторм. Об этом сообщил руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

"Сейчас уже шторм пошел на спад, ветер упал до 25 узлов (45 километров в час). У Федора в океане ночь. До мыса Горн 2,3 тысячи километров. Идет по курсу. Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны", - рассказал Конюхов-младший агентству РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Федор Конюхов попал в шторм в районе с координатами 50"51 южной широты и 105"25 западной долготы. По данным метеорологов, скорость ветра в районе составляла 40 узлов, а высота волн - 8 метров.

В штабе экспедиции ожидают, что в течение недели Конюхову придется выдержать четыре шторма подряд. "Волна 5-6 метров будет сопровождать лодку "Акрос" до четверга", - рассказали в штабе.

Известный российский путешественник Федор Конюхов планирует совершить свой одиночный переход на весельной лодке "Акрос" вокруг света. Ранее ему удалось на аналогичных судах пересечь Тихий и Атлантический океаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698893" frameborder="0"></iframe> Эдуард Халилов, эксперт по безопасности и выживанию: «Угрозы для жизни Конюхова нет».

ИСТОЧНИК KP.RU