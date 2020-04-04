2020-04-04T01:33:38+03:00
Общество

В инфекционной больнице Москвы находятся 11 детей с подозрением на коронавирус

За сутки в больницу попали три пациента, которые возможно заражены COVID-19
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дети продолжают поступать в больницы с подозрением на коронавирусДети продолжают поступать в больницы с подозрением на коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В московской инфекционной больнице № 2 находятся 128 пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила главный врач Светлана Краснова. Из них у 32 человек диагноз подтвердили анализы, результаты которых пришли из лаборатории. Причем в семи случаях - пациенты с коронавирусом дети. А общее число несовершеннолетних с подозрением на COVID-19 только в этом учреждении достигает 11.

Такая же тенденция и по всей Москве - около половины новых случаев заражения - люди до 45 лет. Пожилые люди в России более дисциплинированы и соблюдают режим изоляции. Но молодежь, которая продолжает игнорировать правила и посещает общественные места даже без особой необходимости, может стать распространителем инфекции, заражать пожилых и детей. Врачи не гарантируют, что заразившись от бессимптомного, переболеешь также легко - осложнения могут возникнуть на фоне хронических заболеваний или ослабленного иммунитета.

Только за минувшие сутки в больницу попали три пациента с подозрением на коронавирус, один из них ребенок.

- За сутки выписано из больницы 10 пациентов,- сообщила в фейсбуке главный врач Светлана Краснова.

В России коронавирусом заражены свыше 4 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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