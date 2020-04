Компании Илона Маска не удалось поднять над землей прототип космического корабля Starship SN3 - звездолет лопнул во время испытаний. Кадры опубликовали в компании НАСА, американцы признали - корабль не прошел криогенных испытаний и взорвался, так и не поднявшись в воздух. Планировалось, что он оторвется от земли и благополучно пролетит 150 метров (высота 50-этажного небоскреба).

- Отсек был заполнен жидким азотом при криогенных температурах и давлениях полета. Испытания начаты в четверг и продолжались до утра пятницы, когда SN3 потерпел неудачу,- сказано в сообщении компании.

Это уже третий провальный эксперимент - каждый раз космический корабль не проходит криогенное испытание. Илон Маск заявил, что начнется проверка данных по этому эксперименту, возможно все дело в неверных параметрах, заданных для полета. Но несмотря на неудачные эксперименты, Маск надеется уже в этом году провести испытательный полет на орбиту.

Корабль Starship снова лопнул во время испытаний.Starship SN3 collapsed during a cryogenic proof test designed to validate the vehicle ahead of a planned static fire and 150-meter hop. SpaceX will now have to instead focus on future Starship builds. Footage via Mary (@BocaChicaGal) for NSF and edited by Jack Beyer (@thejackbeyer) Article: https://www.nasaspaceflight.com/2020/04/spacex-starship-sn3-ground-flight-testing/ Updates: https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=48895.msg2064841#new For licensing inquiries, contact support@nasaspaceflight.com.