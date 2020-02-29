2020-02-29T11:29:39+03:00
В мире

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул на испытаниях

Неудачный запуск прошел в штате Техас [видео]
Юлия Кекова
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Корабль должен был обеспечить доставку грузов и людей, необходимых для строительства лунных баз и марсианских городов.Корабль должен был обеспечить доставку грузов и людей, необходимых для строительства лунных баз и марсианских городов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Недалеко от деревни Бока-Чика прототип космического корабля Илона Маска потерпел крушение. Предназначенный для межпланетных полетов аппарат Starship SN1 разорвало на части во время наддува жидким азотом.

Остатки Starship SN1 взлетели на высоту 10-20 метров и рухнули на землю, сообщает Nasaspaceflight.

В ноябре прошлого года другой прототип корабля Starship Mk1 не прошел испытания на герметичность. Его пытались запустить в космическое пространство.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий, он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.

Напомним, Илон Маск руководит несколькими проектами по освоению космоса. Среди его планов колонизация Марса и лунный туризм.

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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