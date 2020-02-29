Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул на испытаниях
Недалеко от деревни Бока-Чика прототип космического корабля Илона Маска потерпел крушение. Предназначенный для межпланетных полетов аппарат Starship SN1 разорвало на части во время наддува жидким азотом.
Остатки Starship SN1 взлетели на высоту 10-20 метров и рухнули на землю, сообщает Nasaspaceflight.
В ноябре прошлого года другой прототип корабля Starship Mk1 не прошел испытания на герметичность. Его пытались запустить в космическое пространство.
Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий, он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.
Напомним, Илон Маск руководит несколькими проектами по освоению космоса. Среди его планов колонизация Марса и лунный туризм.
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях.
ИСТОЧНИК KP.RU