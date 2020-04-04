2020-04-04T13:41:26+03:00
Общество

В Москве поезда МЦД начали дезинфицировать холодным паром, который уничтожает 99,9% микробов

Такая технология требует всего 5-7 минут на обработку одного вагона
Ася КУЗНЕЦОВА
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Поезда Московских центральных диаметров начали ночью обрабатывать генераторами холодного воздухаПоезда Московских центральных диаметров начали ночью обрабатывать генераторами холодного воздухаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поезда Московских центральных диаметров начали ночью обрабатывать генераторами холодного воздуха, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В сообщении также отмечается, что технология обработки холодным паром помогает уничтожить 99,9% микробов. При этом дезинфекция одного вагона занимает 5-7 минут, а сам пар проникает в самые труднодоступные участки.

В департаменте также отметили, что все станции московских диаметров дезинфицируют три раза в день, а поезда МЦД - каждый день. Сотрудники касс и поездов работают в индивидуальных средствах защиты и регулярно обрабатывают руки антисептиком.

При этом все поверхности, до которых дотрагиваются пассажиры, обрабатывают средством без хлора и запаха, которое рекомендовал Роспотребнадзор.

Напомним, власти Москвы ввели режим всеобщей самоизоляции с 30 марта. Покидать дом можно только для покупки продуктов и лекарств, а выгуливать домашних животных разрешается в радиусе 100 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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