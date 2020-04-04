Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Московской области
Опубликовано видео из подмосковного Орехово-Зуева, где произошёл взрыв газа в жилом доме №31 по улице Гагарина.
Обрушился весь подъезд пятиэтажки.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что 4 апреля в Орехово-Зуеве обрушился жилой пятиэтажный дом.
- Хлопок газа произошел по адресу улица Гагарина, 31. Сейчас туда отправлены необходимые силы и средства, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
Информация по пострадавшим сейчас уточняется. На кадрах очевидцев можно рассмотреть как минимум одного человека, который оказался зажат рухнувшими перекрытиями.
После взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве Следственный комитет начал проверку, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
На сайте также сообщается, что причиной взрыва дома могла стать газовая колонка, сообщил в Главном управлении МЧС.
В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Первое видео с места.4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома
ИСТОЧНИК KP.RU