Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Московской области

4 Апр 2020 2020-04-04T14:17:58+03:00

Взрыв газа в Орехово-Зуево произошел на третьем этаже во втором подъезде, обрушились квартиры с 5 по 3 этажи Фото: СОЦСЕТИ

Инцидент произошёл на третьем этаже пятиэтажки в подмосковном Орехово-Зуеве

Изменить размер текста: A A

Опубликовано видео из подмосковного Орехово-Зуева, где произошёл взрыв газа в жилом доме №31 по улице Гагарина.

Обрушился весь подъезд пятиэтажки.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что 4 апреля в Орехово-Зуеве обрушился жилой пятиэтажный дом.

- Хлопок газа произошел по адресу улица Гагарина, 31. Сейчас туда отправлены необходимые силы и средства, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Информация по пострадавшим сейчас уточняется. На кадрах очевидцев можно рассмотреть как минимум одного человека, который оказался зажат рухнувшими перекрытиями.

После взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве Следственный комитет начал проверку, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

На сайте также сообщается, что причиной взрыва дома могла стать газовая колонка, сообщил в Главном управлении МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770886" frameborder="0"></iframe> В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Первое видео с места.4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома

ИСТОЧНИК KP.RU