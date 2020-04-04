СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево

4 Апр 2020 2020-04-04T14:31:16+03:00

Взрыв газа в Орехово-Зуево произошел на третьем этаже во втором подъезде, обрушились квартиры с 5 по 3 этажи, эвакуируют жильцов соседних подъездов Фото: СОЦСЕТИ

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После взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве Следственный комитет начал проверку, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

- Следователями следственного отдела по городскому округу Орехово-Зуево ГСУ СК РФ по Московской области организована проверка по факту хлопка газа в квартире, расположенной на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома и обрушения стен с 5-го по 3-й этаж, - сказано в сообщении.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что 4 апреля в Орехово-Зуеве обрушился жилой пятиэтажный дом.

- Хлопок газа произошел по адресу улица Гагарина, 31. Сейчас туда отправлены необходимые силы и средства, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

На сайте также сообщается, что причиной взрыва дома могла стать неисправность газовой колонки, сообщил в Главном управлении МЧС.

Информация о пострадавших пока уточняется. На кадрах очевидцев можно рассмотреть как минимум одного человека, который оказался зажат рухнувшими перекрытиями.

По информации «КП» из собственных источников в силовых структурах, пострадали пять человек. Одного в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. Прибывшие на место правоохранители уже собирают показания свидетелей, а также выясняют у родственников, мог ли кто-то еще оказаться под завалами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770886" frameborder="0"></iframe> В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Первое видео с места.4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома

ИСТОЧНИК KP.RU