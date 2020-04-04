СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево
После взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве Следственный комитет начал проверку, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
- Следователями следственного отдела по городскому округу Орехово-Зуево ГСУ СК РФ по Московской области организована проверка по факту хлопка газа в квартире, расположенной на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома и обрушения стен с 5-го по 3-й этаж, - сказано в сообщении.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что 4 апреля в Орехово-Зуеве обрушился жилой пятиэтажный дом.
- Хлопок газа произошел по адресу улица Гагарина, 31. Сейчас туда отправлены необходимые силы и средства, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
На сайте также сообщается, что причиной взрыва дома могла стать неисправность газовой колонки, сообщил в Главном управлении МЧС.
Информация о пострадавших пока уточняется. На кадрах очевидцев можно рассмотреть как минимум одного человека, который оказался зажат рухнувшими перекрытиями.
По информации «КП» из собственных источников в силовых структурах, пострадали пять человек. Одного в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. Прибывшие на место правоохранители уже собирают показания свидетелей, а также выясняют у родственников, мог ли кто-то еще оказаться под завалами.
В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Первое видео с места.4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома
ИСТОЧНИК KP.RU