Число умерших из-за коронавируса в России на 5 апреля 2020 года составило 46 человек
Число умерших из-за коронавируса в России на 5 апреля 2020 года достигло 46 человек. К дневным данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса добавились новые - 44-м пациентом с положительным диагнозом COVID-19 стал 76-летний житель Саратовской области. В региональном министерстве здравоохранения заявили, что мужчина скончался от повторного инфаркта миокарда.
Еще два пациента скончались в Москве. Им было 59 и 70 лет. В оперштабе сообщили, что пациенты имели сопутствующие заболевания, вирус привел к двухсторонней пнневмонии. Несколько дней больные находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Наибольшее количество смертей инфицированных пациентов - в Москве, уже 29 человек.
Общее число зараженных за сутки увеличилось на 582, таким образом, в России инфицированы 4731 человек.
С апреля в России начнут проводить новое тестирование, диагностические системы разработаны российскими учеными совместно с коллегами из Японии. Преимущество этого вида диагностики в скорости - результат можно получить уже через 30 минут, а не ждать, как раньше, несколько дней. Это позволит увеличить число проверяемых людей, тем самым, выявить тех, у кого болезнь проходит без симптомов, но при этом человек распространяет вирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU