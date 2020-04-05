Число умерших из-за коронавируса в России на 5 апреля 2020 года составило 46 человек

5 Апр 2020 2020-04-04T23:32:54+03:00

Жертвами вируса становятся в основном люди с хроническими заболеваниями и пожилые Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 5 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в России на 5 апреля 2020 года достигло 46 человек. К дневным данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса добавились новые - 44-м пациентом с положительным диагнозом COVID-19 стал 76-летний житель Саратовской области. В региональном министерстве здравоохранения заявили, что мужчина скончался от повторного инфаркта миокарда.

Еще два пациента скончались в Москве. Им было 59 и 70 лет. В оперштабе сообщили, что пациенты имели сопутствующие заболевания, вирус привел к двухсторонней пнневмонии. Несколько дней больные находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Наибольшее количество смертей инфицированных пациентов - в Москве, уже 29 человек.

Общее число зараженных за сутки увеличилось на 582, таким образом, в России инфицированы 4731 человек.

С апреля в России начнут проводить новое тестирование, диагностические системы разработаны российскими учеными совместно с коллегами из Японии. Преимущество этого вида диагностики в скорости - результат можно получить уже через 30 минут, а не ждать, как раньше, несколько дней. Это позволит увеличить число проверяемых людей, тем самым, выявить тех, у кого болезнь проходит без симптомов, но при этом человек распространяет вирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU