Число жертв взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве возросло до трех
Число жертв взрыва газа в доме в подмосковном Орехово-Зуево возросло до трех и шестеро пострадали. В Единой дежурной диспетчерской службе района сообщили о том, что из-под завалов вытащили тело еще одного человека. Информацию подтвердили в МЧС России.
«Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве обнаружен еще один погибший», - передает «Интерфакс» сообщение диспетчерской службы.
Третий погибший был мужчина, в чьей квартире и произошел взрыв.
Изначально в МЧС России сообщили, что пострадали семь человек и пятеро из них госпитализированы. Однако в ведомстве не исключили, что под завалами могут быть еще пострадавшие и погибшие.
Напомним, в субботу, 4 апреля, в Орехово-Зуеве в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома. Все произошло в результате взрыва. По предварительным данным причиной могла стать неисправность газовой колонки. Следственный комитет начал проверку по данному делу.
В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Первое видео с места.От взрыва газа в Подмосковном Орехово-Зуево обрушился целый подъезд пятиэтажного дома. Больше всего пострадали квартиры с 5-3 этажи. Причиной взрыва могла стать неисправная газовая колонка
ИСТОЧНИК KP.RU