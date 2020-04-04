2020-04-04T21:41:03+03:00
Происшествия

Число жертв взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве возросло до трех

Третий погибший был мужчина, в чьей квартире и произошел взрыв [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Число жертв взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве возросло до трехЧисло жертв взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве возросло до трехФото: СОЦСЕТИ
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Число жертв взрыва газа в доме в подмосковном Орехово-Зуево возросло до трех и шестеро пострадали. В Единой дежурной диспетчерской службе района сообщили о том, что из-под завалов вытащили тело еще одного человека. Информацию подтвердили в МЧС России.

«Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве обнаружен еще один погибший», - передает «Интерфакс» сообщение диспетчерской службы.

Третий погибший был мужчина, в чьей квартире и произошел взрыв.

Изначально в МЧС России сообщили, что пострадали семь человек и пятеро из них госпитализированы. Однако в ведомстве не исключили, что под завалами могут быть еще пострадавшие и погибшие.

Напомним, в субботу, 4 апреля, в Орехово-Зуеве в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома. Все произошло в результате взрыва. По предварительным данным причиной могла стать неисправность газовой колонки. Следственный комитет начал проверку по данному делу.

В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Первое видео с места.От взрыва газа в Подмосковном Орехово-Зуево обрушился целый подъезд пятиэтажного дома. Больше всего пострадали квартиры с 5-3 этажи. Причиной взрыва могла стать неисправная газовая колонка

ИСТОЧНИК KP.RU

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