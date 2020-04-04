2020-04-04T22:13:53+03:00
Общество

Минпромторг предложил «потихоньку» открывать строительные магазины в нерабочие дни

В ведомстве отметили, что система электронной торговли недостаточно хорошо развита в сфере строительных товаров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минпромторг предложил «потихоньку» открывать строительные магазины в нерабочиеМинпромторг предложил «потихоньку» открывать строительные магазины в нерабочиеФото: Иван ИВАНОВ
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В России недостаточно хорошо развита система электронной торговли в сфере строительных товаров, поэтому Минпромторг не исключает возможности открытия строительных магазинов, так как многие в период нерабочих дней уезжают на дачи. Такое заявление сделал замглавы ведомства Виктор Евтухов

«Возможно, потихоньку придется нам предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты», - передает ТАСС слова замминистра.

Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Глава государства заявил сообщил, что объявленная ранее выходная неделя позволила выиграть время в борьбе с коронавирусной инфекцией, однако угроза сохранилась, поэтому необходимо продление режима самоизоляции до 30 апреля. Однако российский лидер отметил, что этот срок может измениться и все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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