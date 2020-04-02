Путин подписал указ об продлении оплачиваемых выходных до 30 апреля
В рамках борьбы с коронавирусом президент России Владимир Путин подписал указ о продлении оплачиваемых выходных до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Крамля.
"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (...) постановляю: установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в сообщении.
В ходе своего обращения к гражданам президент России Владимир Путин сообщил, что выходная неделя позволила выиграть время для упреждающих действий против коронавируса, однако угроза сохраняется и необходимо продление выходной недели.
Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал кому можно работать в нерабочую неделю и нужно ли всем остальным сидеть по домам.
ИСТОЧНИК KP.RU