Губернатор Воробьев навестил в больнице одного из пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуево

4 Апр 2020 2020-04-04T22:43:24+03:00

Губернатор Андрей Воробьев навестил в больнице одного из пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуево

После взрыва газа в больнице оказались четыре человека

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице одного из пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево.

Как сообщал сайт kp.ru, в субботу, 4 апреля, в одном из квартир дома в Орехово-Зуево произошел взрыв газа. В результате происшествия обрушился подъезд пятиэтажного дома. Жертвами взрыва стали три человека, в больнице оказались четверо.

Воробьев сообщил, что врачи сделали «все необходимые мероприятия», двум пострадавшим сделали операцию. Вскоре все будут переведены в МОНИКИ.

«Слава Богу, их жизни ничего не угрожает. Спасибо врачам! В ближайшие часы спасатели закончат разбор завалов. Пока не будет полной ясности по безопасности дома, никто там жить не будет. Сейчас к нему небезопасно подходить, дом оцеплен, дежурит Росгвардия», - рассказал глава области.

Он также сообщил, что завтра он снова пообщается с жителями и «ни один житель не останется без помощи».

«Мы всех расселим и накормим, также отметил губернатор. Кому нужны лекарства, одежда или другие вещи первой необходимости – все всё получат» - заявил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770968" frameborder="0"></iframe> Губернатор Подмосковья навестил в больнице пострадавшего при взрыве газа в Орехово-Зуево.Андрей Воробьев пообещал, что ни один из жителей поврежденного дома не останется без помощи

ИСТОЧНИК KP.RU