Губернатор Воробьев навестил в больнице одного из пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуево
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице одного из пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево.
Как сообщал сайт kp.ru, в субботу, 4 апреля, в одном из квартир дома в Орехово-Зуево произошел взрыв газа. В результате происшествия обрушился подъезд пятиэтажного дома. Жертвами взрыва стали три человека, в больнице оказались четверо.
Воробьев сообщил, что врачи сделали «все необходимые мероприятия», двум пострадавшим сделали операцию. Вскоре все будут переведены в МОНИКИ.
«Слава Богу, их жизни ничего не угрожает. Спасибо врачам! В ближайшие часы спасатели закончат разбор завалов. Пока не будет полной ясности по безопасности дома, никто там жить не будет. Сейчас к нему небезопасно подходить, дом оцеплен, дежурит Росгвардия», - рассказал глава области.
Он также сообщил, что завтра он снова пообщается с жителями и «ни один житель не останется без помощи».
«Мы всех расселим и накормим, также отметил губернатор. Кому нужны лекарства, одежда или другие вещи первой необходимости – все всё получат» - заявил он.
Губернатор Подмосковья навестил в больнице пострадавшего при взрыве газа в Орехово-Зуево.Андрей Воробьев пообещал, что ни один из жителей поврежденного дома не останется без помощи
ИСТОЧНИК KP.RU