2020-04-05T07:17:29+03:00
В мире

Стало известно, о чем скажет королева Великобритании в обращении к нации в связи с пандемией коронавируса

Это первое обращение монарха с момента начала пандемии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Королева записала послание в Виндзорском дворцеКоролева записала послание в Виндзорском дворцеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Королева Великобритании Елизавета 5 апреля обратится к нации. Но часть ее речи стала уже известна журналистам. Это будет первое обращение монарха с момента начала пандемии. В королевской семье тоже есть зараженные, на карантин из-за болезни оплавлен принц Чарльз.

Королева записала обращение, соблюдая все требования безопасности, в том числе о дистанции. Известно, что съемочная группа находилась в отдалении, для этого выбрали местом съемок большой зал Виндзорского замка. При этом в комнату допустили только одного человека, оператора, который был в медицинской маске и перчатках.

Это ее пятое спецпослание за 68 лет пребывания на престоле и первое - за время пандемии.

Королева призовет граждан страны показать "типичную британскую решимость". Ранее власти заявляли, ближайшие две недели будут самыми тяжелыми.

- Время разрушения в жизни нашей страны: разрушение, которое принесло горе некоторым, финансовые трудности для многих и огромные изменения в повседневной жизни всех нас,- приводит ее слова Reuters.

Она выразит надежду, что в "ближайшие годы каждый сможет гордиться тем, как они отреагировали на этот вызов". В стране, напомним, закрыты разлекателые учреждения, жителям запрещено покидать дома кроме как для похода в продуктовый магазин, в больницу, для занятия спортом в одиночку или для помощи тем, кто в опасности.

- Те, кто придет за нами, скажут, что британцы этого поколения были такими же сильными, как и все остальные, - скажет 93-летний монарх

ИСТОЧНИК KP.RU

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