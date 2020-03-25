2020-03-25T14:48:22+03:00
Коронавирус Covid-19

У принца Чарльза нашли коронавирус

Он мог заразиться COVID-2019 от князя Монако Альбера II
Мария БЕРК
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Британская корона оказалась под угрозой. У 71-летнего принца Чарльза обнаружили коронавирус.Британская корона оказалась под угрозой. У 71-летнего принца Чарльза обнаружили коронавирус.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британская корона оказалась под угрозой. У 71-летнего принца Чарльза обнаружили коронавирус. Пока эта информация не является официальной. Ее журналистам сообщил источник в Букингемском дворце.

На днях у всей венценосной семьи были взяты анализы на COVID-2019. Результат теста Чарльза оказался положительным. А вот у его супруги герцогини Корнуольской Камиллы врачи не обнаружили коронавируса.

Болезнь протекает у принца в легкой форме. Он чувствует себя нормально. Сейчас он находится на самоизоляции в Шотландии, откуда продолжает работать.

От кого мог заразиться принц Чарльз, пока остается загадкой. Врачи предполагают, что это могло произойти 13 марта. Но достоверно об этом говорить не приходится. В течение всего марта сын Елизаветы II посетил большое количество массовых мероприятий, где общался с большим количеством людей. В том числе Чарльз встречался с 62-летним князем Монако Альбером II, у которого через девять дней после встречи был обнаружен коронавирус. Сейчас, как утверждают врачи, жизни князя ничего не угрожает.

Несмотря на то, что принц Чарльз находится в своем доме в Шотландии, британцы переживают за здоровье королевы. 93-летняя Елизавета II находится сейчас в Виндзорском замке и, как сообщают ее приближенные, чувствует себя хорошо.

К слову, Чарльз далеко не первый представитель монаршей династии, кто заразился коронавирусом. Прежде сообщалось, что положительный результат на COVID-2019 оказался у внука последнего императора Австрии, 59-летнего эрцгерцога Карла Габсбург-Лотарингского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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