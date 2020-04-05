Роспотребнадзор потребовал дезинфицировать московские подъезды не реже раза в сутки

5 Апр 2020 2020-04-05T11:45:03+03:00

Влажная уборка и дезинфекция предусмотрена также для лестниц, коридоров, лифтов и тамбуров в домах столицы

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Дезинфекция подъездов и влажная уборка в жилых домах в Москве должна проводиться не менее одного раза в сутки. Требования по дезинфекции уже направили в организации жилищно-коммунального хозяйства, сообщает столичное Управление Роспотребнадзора.

- Влажной уборке с дезинфекционной обработкой подлежат все подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши в многоквартирных жилых домах Москвы. Уборку следует проводить не менее раза в сутки, - говорится в сообщении ведомства.

Уборщики управляющих компаний столицы также обязаны обрабатывать ручки дверей, переключатели, поручни и перил лестниц, ящики почты, окна и подоконники, кнопки в лифтовых кабинах, зеркала в подъездах, домофоны и иные поверхности, до которых дотрагиваются жители домов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в настоящее время более 200 тысяч жителей России находятся под наблюдением врачей в связи с распространением коронавируса. За минувшие сутки врачи зафиксировали 582 случая заражения инфекцией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU