2020-04-04T21:23:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 5 апреля 2020 года: застрявших за бугром начнут возвращать на следующей неделе

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 5 апреля 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Страна по прежнему находится в режиме самоизоляцииСтрана по прежнему находится в режиме самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН
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Больше 200 тысяч россиян находятся под наблюдением медиков в связи с распространением коронавируса в стране. Большая часть - это люди, которые так или иначе контактировали с инфицированными. За прошедшие сутки заболевшими признали еще 582 человек в 78 регионах России. Общее число зараженных - 4 731.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, зачем Россия прекратила вывоз наших соотечественников из-за рубежа. Она назвала это "временным тайм-аутом на два дня - субботу и воскресение".

- Временный тайм-аут нужен для того, чтобы мы четко понимали, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию РФ, — передаёт ТАСС слова вице-премьера.

Голикова объявила, что рейсы намерены возобновить уже на следующей неделе. Предположительно в понедельник.

Как известно, в это тяжелое время власти решили помогать бизнесу. Специальная комиссия при правительстве страны утвердила перечень организаций, которым страна собирается помогать в первую очередь.В списке чудесным образом оказались букмекеры и организаторы свадеб.

Голикова объяснила приостановку возвращения россиян из-за рубежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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