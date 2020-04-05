2020-04-05T14:33:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Роспотребнадзора: коронавирус в России пока удается сдержать от взрывного роста

Страна пока что избегает слишком быстрого роста случаев заражения инфекцией
Ксения АНУФРИЕВА
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Анна Попова сообщила, что Российской Федерации удается не допустить «взрывного роста» распространения коронавирусной инфекции.Анна Попова сообщила, что Российской Федерации удается не допустить «взрывного роста» распространения коронавирусной инфекции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, в воскресенье, 5 апреля, сообщила, что Российской Федерации удается не допустить «взрывного роста» распространения коронавирусной инфекции. Об этом специалист заявила в интервью на телеканале «Россия-1».

- Пока что у нас получается не сорваться во взрывной экспоненциальный рост благодаря принятым правительством страны мерам профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, - сообщила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора также уточнила некоторые особенности передачи вируса от человека к человеку.

- Каждый инфицированный может заразить еще трех человек, они, в свою очередь, передают инфекцию дальше. Эту цепочку можно и нужно остановить с помощью самоизоляции граждан, - добавила специалист.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что главный санитарный врач России Анна Попова заявила об оптимистическом сценарии развития коронавирусной инфекции на территории государства. Глава Роспотребнадзора отметила, что такое развитие событий стало возможным благодаря принятию правительством Российской Федерации всех необходимых мер по предотвращению дальнейшего распространения вируса, которые были приняты в течение двух минувших месяцев.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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