Роспотребнадзор: Россия идёт по оптимистическому сценарию в борьбе с коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T12:06:07+03:00

Анна Попова заявила, что Россия в ситуации с распространением коронавируса идет по оптимистичному сценарию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Россия в борьбе с коронавирусом сегодня идёт по оптимистичному сценарию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- У нас сегодня рассчитано несколько сценариев: и самый благоприятный оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идёт по оптимистичному сценарию, - сообщила главный санитарный врач России на канале Россия-1.

Попова также добавила, что такое развитие событий стало возможным благодаря принятию Россией всех необходимых мер в течение двух предыдущих месяцев, когда специалисты только "знакомились с этим вирусом".

Ранее Анна Попова заявила в интервью kp.ru, что Россия выстроила надёжную систему эпидемиологической защиты. "Я бы сказала - оборону", добавила глава Роспотребнадзора.

Она также сообщила, что в международном аэропорту всем прибывающим замеряют температуру тела тепловизоры, установленные при переходе из самолёта в здание аэропорта. Тепловизионное оборудование Россия установила в 2014-2015 годах, когда был высок риск распространения лихорадки Эбола.

ИСТОЧНИК KP.RU