Роспотребнадзор: Россия идёт по оптимистическому сценарию в борьбе с коронавирусом
Россия в борьбе с коронавирусом сегодня идёт по оптимистичному сценарию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- У нас сегодня рассчитано несколько сценариев: и самый благоприятный оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идёт по оптимистичному сценарию, - сообщила главный санитарный врач России на канале Россия-1.
Попова также добавила, что такое развитие событий стало возможным благодаря принятию Россией всех необходимых мер в течение двух предыдущих месяцев, когда специалисты только "знакомились с этим вирусом".
Ранее Анна Попова заявила в интервью kp.ru, что Россия выстроила надёжную систему эпидемиологической защиты. "Я бы сказала - оборону", добавила глава Роспотребнадзора.
Она также сообщила, что в международном аэропорту всем прибывающим замеряют температуру тела тепловизоры, установленные при переходе из самолёта в здание аэропорта. Тепловизионное оборудование Россия установила в 2014-2015 годах, когда был высок риск распространения лихорадки Эбола.
ИСТОЧНИК KP.RU