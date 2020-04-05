Минкомсвязь создаст систему для идентификации людей, возвращающихся в РФ

5 Апр 2020 2020-04-05T15:37:46+03:00

Минкомсвязь сформирует единую систему данных с идентификацией людей, которые возвращаются на территорию России. Фото: REUTERS

Система позволит исключить риски распространения инфекции, в том числе в связи с нарушениями режима самоизоляции

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Российские Минкомсвязь и министерство иностранных дел по поручению правительства страны сформируют единую систему данных с идентификацией людей, которые возвращаются на территорию России.

Систему необходимо создать для мониторинга людей, приезжающих из-за границы, и недопущения дальнейшего распространения коронавируса, сообщается в решении по итогам заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению вируса.

Накануне министр Максут Шадаев сообщал о создании единой системы, отслеживающий граждан страны, которые имеют контакты с заразившимися. Отслеживание и идентификация проходит на основе данных мобильных операторов о геолокации смартфонов. Глава Минкомсвязи посоветовал регионам оперативно предоставить данные о субъектах, которые должны ввести данные о гражданах в систему.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что на совместном заседании 5 апреля председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минпромторгу в первую очередь обеспечить средствами индивидуальной защиты медицинские организации. Министерство должно отчитаться премьер-министру и представить график поставок средств защиты в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770178" frameborder="0"></iframe> Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.

ИСТОЧНИК KP.RU