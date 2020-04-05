Семьи погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево получат по миллиону рублей

5 Апр 2020 2020-04-05T16:33:42+03:00

Для тех, кто получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован, сумма выплаты составит 500 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Семьям погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей. Также выплаты по 500 тысяч рублей получат те, кто был госпитализирован в медучреждения.

В качестве первой помощи министерство социального развития Московской области выплатит по 30 тысяч рублей каждому жильцу. Одиноко проживающие люди получат по 50 тысяч рублей. Также уточняется, что размер денежных выплат будет зависеть от нанесенного происшествием ущерба, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Сайт kp.ru писал, что в субботу, 4 апреля в Орехово-Зуево в жилом доме на улице Гагарина произошел мощный взрыв газа. На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы. Из дома были эвакуированы 200 человек. Под завали спасатели МЧС обнаружили тела троих погибших.

Госпитализированных в тяжелом состоянии людей доставили в больницы. Губернатор региона Андрей Воробьев лично навестил пострадавших, а следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770886" frameborder="0"></iframe> В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Первое видео с места.От взрыва газа в Подмосковном Орехово-Зуево обрушился целый подъезд пятиэтажного дома. Больше всего пострадали квартиры с 5-3 этажи. Причиной взрыва могла стать неисправная газовая колонка

ИСТОЧНИК KP.RU