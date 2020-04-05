2020-04-05T16:33:42+03:00
Происшествия

Семьи погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево получат по миллиону рублей

Для тех, кто получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован, сумма выплаты составит 500 тысяч рублей
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Днем 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево обрушился подъезд пятиэтажки. Фото: Пресс-служба МЧСДнем 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево обрушился подъезд пятиэтажки. Фото: Пресс-служба МЧС
Изменить размер текста:

Семьям погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей. Также выплаты по 500 тысяч рублей получат те, кто был госпитализирован в медучреждения.

В качестве первой помощи министерство социального развития Московской области выплатит по 30 тысяч рублей каждому жильцу. Одиноко проживающие люди получат по 50 тысяч рублей. Также уточняется, что размер денежных выплат будет зависеть от нанесенного происшествием ущерба, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Сайт kp.ru писал, что в субботу, 4 апреля в Орехово-Зуево в жилом доме на улице Гагарина произошел мощный взрыв газа. На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы. Из дома были эвакуированы 200 человек. Под завали спасатели МЧС обнаружили тела троих погибших.

Госпитализированных в тяжелом состоянии людей доставили в больницы. Губернатор региона Андрей Воробьев лично навестил пострадавших, а следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Первое видео с места.От взрыва газа в Подмосковном Орехово-Зуево обрушился целый подъезд пятиэтажного дома. Больше всего пострадали квартиры с 5-3 этажи. Причиной взрыва могла стать неисправная газовая колонка

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РЖД отменяет единственный прямой пассажирский поезд в Беларусь
Союз потребителей требует ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии коронавируса
Семьи погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево получат по миллиону рублей
Губернатор Московской области рассказал, кто может работать в период самоизоляции
Минздрав посоветовал фармацевтам и полицейским носить маски и перчатки
"Осторожно, мошенники!": коронавирус породил новые виды спекуляций
Минкомсвязь создаст систему для идентификации людей, возвращающихся в РФ
Папа Римский провел мессу в Вербное воскресенье в почти пустом соборе Святого Петра
Российские магазины предложили обязать предоставлять покупателям маски
Названы профессии, которые станут невостребованными после окончания пандемии
Правительство поручило Минпромторгу в первую очередь обеспечить средствами индивидуальной защиты медорагнизации
Песков: Кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе
Глава Роспотребнадзора: коронавирус в России пока удается сдержать от взрывного роста
Песков: Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли России
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Песков назвал огромной нагрузкой для экономики продление нерабочих дней
Песков: Путин будет работать удалённо как минимум неделю
Военкоматы перевели на удаленную работу из-за распространения коронавируса
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестёр, умерших за полтора года до этого
Российские туристы не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме
Два пациента с коронавирусом погибли в Москве за последние сутки
Учёный рассказал, как изменяется коронавирус, проходя через множество людей
Британская певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом
Пик смертности в Италии приходится на 3 часа ночи, потому что люди засыпают и не просыпаются
Премьер-министр Испании: Европа столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны
Власти Сингапура начали бесплатно раздавать медицинские маски