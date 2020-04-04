Жители обрушившегося дома в Подмосковье сами отключали предохранители на газовом оборудовании из-за проблем с водой
Днем 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево обрушился подъезд пятиэтажки. Как сообщили kp.ru в ГУ МЧС по Московской области, в квартире на третьем этаже случился хлопок газа. Сдетонировала газовая колонка. На месте сейчас работают экстренные службы. Из дома эвакуированы 200 человек.
Как сообщили kp.ru в ГУ МЧС по Московской области, в квартире на третьем этаже случился хлопок газа. Сдетонировала газовая колонка. Фото: Пресс-служба МЧС
Жительница улицы Гагарина в Орехово-Зувево рассказала kp.ru, что в местных старых домах нет централизованной подачи горячей воды. Поэтому почти во всех квартирах стоят газовые колонки:
— Но дело не в них, а в водоснабжении. Трубы старые, напора нет в домах совсем. Люди снимают предохранители с колонок. Если есть предохранитель и маленький напор — колонка отключается. Если его убрать то даже с маленьким напором она будет работать и греть воду. Но так как воды мало, устройство просто перегреваются, — сообщила девушка, попросив не указывать ее имя.
Следственный комитет на месте взрыва газа в Орехово-Зуево.
На месте сейчас работают экстренные службы. Из дома эвакуированы 200 человек. Фото: Пресс-служба МЧС
Другая жительница дома Алена Иовик-Русова поделилась, что месяц назад в микрорайоне вскрывали асфальт и делали трубы:
— После того, как отремонтировали, начались проблемы с подачей воды — плохой напор. Из-за этого колонка практически не зажигается. Напора нет, вода очень грязная. Ходили по квартирам сотрудники ЖКХ, спрашивали состояние воды. Делали пометки, но ничего не изменилось.
Жительница улицы Гагарина в Орехово-Зувево рассказала kp.ru, что в местных старых домах нет централизованной подачи горячей воды. Поэтому почти во всех квартирах стоят газовые колонкиФото: СОЦСЕТИ
Следственный комитет тем временем начал проверку. Уголовного дела пока нет. По предварительным данным, пострадали пятеро. Однако точное количество погибших и доставленных в больницу людей правоохранители пока назвать затрудняются. Спасательная операция и разбор завалов в эти минуты продолжаются.
В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Первое видео с места.4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома
Спасательная операция и разбор завалов в эти минуты продолжаются.Фото: СОЦСЕТИ
Обрушение уничтожило десять квартир. На место прибыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и начальник областного Главка МЧС Сергей Полетыкин.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Очевидец взрыва в Орехово-Зуево.Николай Ясенев в субботу рассказал о произошедшем взрыве, ставшем причиной обрушения жилого дома
ИСТОЧНИК KP.RU