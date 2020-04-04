2020-04-04T16:07:33+03:00
Происшествия

Жители обрушившегося дома в Подмосковье сами отключали предохранители на газовом оборудовании из-за проблем с водой

Сегодня, 4 апреля, там произошел взрыв, уничтоживший несколько квартир [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Днем 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево обрушился подъезд пятиэтажки. Фото: Пресс-служба МЧСДнем 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево обрушился подъезд пятиэтажки. Фото: Пресс-служба МЧС
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Днем 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево обрушился подъезд пятиэтажки. Как сообщили kp.ru в ГУ МЧС по Московской области, в квартире на третьем этаже случился хлопок газа. Сдетонировала газовая колонка. На месте сейчас работают экстренные службы. Из дома эвакуированы 200 человек.

Как сообщили kp.ru в ГУ МЧС по Московской области, в квартире на третьем этаже случился хлопок газа. Сдетонировала газовая колонка. Фото: Пресс-служба МЧС

Как сообщили kp.ru в ГУ МЧС по Московской области, в квартире на третьем этаже случился хлопок газа. Сдетонировала газовая колонка. Фото: Пресс-служба МЧС

Жительница улицы Гагарина в Орехово-Зувево рассказала kp.ru, что в местных старых домах нет централизованной подачи горячей воды. Поэтому почти во всех квартирах стоят газовые колонки:

— Но дело не в них, а в водоснабжении. Трубы старые, напора нет в домах совсем. Люди снимают предохранители с колонок. Если есть предохранитель и маленький напор — колонка отключается. Если его убрать то даже с маленьким напором она будет работать и греть воду. Но так как воды мало, устройство просто перегреваются, — сообщила девушка, попросив не указывать ее имя.

Следственный комитет на месте взрыва газа в Орехово-Зуево.

На месте сейчас работают экстренные службы. Из дома эвакуированы 200 человек. Фото: Пресс-служба МЧС

На месте сейчас работают экстренные службы. Из дома эвакуированы 200 человек. Фото: Пресс-служба МЧС

Другая жительница дома Алена Иовик-Русова поделилась, что месяц назад в микрорайоне вскрывали асфальт и делали трубы:

— После того, как отремонтировали, начались проблемы с подачей воды — плохой напор. Из-за этого колонка практически не зажигается. Напора нет, вода очень грязная. Ходили по квартирам сотрудники ЖКХ, спрашивали состояние воды. Делали пометки, но ничего не изменилось.

Жительница улицы Гагарина в Орехово-Зувево рассказала kp.ru, что в местных старых домах нет централизованной подачи горячей воды. Поэтому почти во всех квартирах стоят газовые колонки Фото: СОЦСЕТИ

Жительница улицы Гагарина в Орехово-Зувево рассказала kp.ru, что в местных старых домах нет централизованной подачи горячей воды. Поэтому почти во всех квартирах стоят газовые колонкиФото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет тем временем начал проверку. Уголовного дела пока нет. По предварительным данным, пострадали пятеро. Однако точное количество погибших и доставленных в больницу людей правоохранители пока назвать затрудняются. Спасательная операция и разбор завалов в эти минуты продолжаются.

В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Первое видео с места.4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома

Спасательная операция и разбор завалов в эти минуты продолжаются. Фото: СОЦСЕТИ

Спасательная операция и разбор завалов в эти минуты продолжаются.Фото: СОЦСЕТИ

Обрушение уничтожило десять квартир. На место прибыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и начальник областного Главка МЧС Сергей Полетыкин.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Очевидец взрыва в Орехово-Зуево.Николай Ясенев в субботу рассказал о произошедшем взрыве, ставшем причиной обрушения жилого дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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