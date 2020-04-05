"Всегда есть те, кому хуже, чем нам сейчас": Яна Чурикова ответила на вопросы о благотворительности во время самоизоляции

5 Апр 2020 2020-04-05T17:14:11+03:00

Место для добрых дел и благотворительности находится даже в тяжелых экономических и эпидемиологических условиях

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В рамках марафона «Добро против коронавируса» в эфире Радио «Комсомольская правда» телеведущая, общественный деятель и журналист Яна Чурикова ответила на вопросы о благотворительной деятельности во время самоизоляции.

- В определенный момент ты просто понимаешь, что вроде все свои дела ты уже разобрал более-менее, со своей жизнью разобрался, но есть в этом мире что-то, ради чего ты здесь появился. Не только на мне должны быть сосредоточены мои интересы, поэтому стараюсь по возможности помогать тем, кто нуждается, отметила Яна Чурикова.

По мнению общественного деятеля, добрые дела лучше совершать тихо и анонимно, не говоря об этом на весь мир.

- Если ты кому-то помогла, лучше промолчи, потому что такие дела должны, как мне кажется, быть анонимными и уж точно как-то выпячивать их и говорить – смотрите, какая я классная, я помогаю, - неправильно, - подчеркнула телеведущая.

Журналист обратила особое внимание на проблемы обычных работающих людей в условиях изоляции, которые попали в непростую ситуацию из-за вопросов с сохранением заработной платы и бизнеса.

- Люди задают в социальных сетях много вопросов, говорят, что им сейчас непросто. Например, работники малого бизнеса, ресторанного бизнеса, которые не уверены, что будет с их бизнесом и деньгами, когда они выйдут с карантина. Конечно, когда у людей у самих такая ситуация и тебе непонятны твои собственные доходы, возникает вопрос – как можно помочь другим? Мы здесь все должны понимать, что всегда есть те, кому хуже, чем даже нам сейчас. И это ситуация, в которую мы все попали, рассказывает нам о том, что – ребята, вот сейчас вы почувствовали то, что, возможно, в наших предыдущих жизнях чувствовали люди, например, - рассказала Яна Чурикова.

Общественный деятель также добавила, что сейчас активно переписывается с представителями фона «Антонтутрядом», которые помогают семьям больных аутизмом.

- Они говорят, что сейчас каждый из нас немножко почувствовал то, что чувствует аутист в обычной жизни. А ведь правда, мы же тоже в самоизоляции, нас пугает окружающий мир. Возможно благодаря этой кризисной ситуации мы станем чуть более восприимчивы к боли и проблемам других, - заключила журналист.

Яна Чурикова отметила, что фонд «Антонтутрядом» можно найти в Instagram. Любой желающий может оказать фонду ту или иную поддержку.

Добро против коронавируса: прямая трансляция. Часть 2.На радио Комсомольская правда стартует марафон Добро против коронавируса . В воскресенье, с 12.00, смотрите наш десятичасовой прямой эфир с музыкантами, артистами, представителями фондов и НКО, волонтёрами и социальными предпринимателям - всеми, кто делает этот мир лучше. Хорошие люди в это непростое время должны помогать друг другу!

ИСТОЧНИК KP.RU