2020-04-05T23:56:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года составило 198 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года составило 198 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано 3893 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 536 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем почти половина из них – люди моложе 45 лет.

В Роспотребнадзоре рассказали, что по каждому заболевшему проводится работа – выявляются все его контакты среди родных, близких и коллег. В общей сложности выдано более 21 тысячи постановлений об изоляции людей, вернувшихся домой из поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а также тех, кто с ними непосредственно общался или находился в контакте с уже заболевшими.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за нарушение карантина может грозить крупный штраф, а больных с подтвержденным COVID-2019 в легкой форме, которым разрешили лечиться на дому, после нарушения карантина переводят в инфекционный стационар.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аналитики предрекли российским застройщикам жилья большие убытки из-за коронавируса
В Москве девушка осталась жива после падения с 9-го этажа
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года составило 198 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 6 апреля 2020 года составило 355 человек
Тигрица заразилась коронавирусом нью-йоркском зоопарке Бронкса
Джонсон в больнице будет находиться на искусственной вентиляции легких
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года составило 29 человек
Число умерших из-за коронавируса в России на 6 апреля 2020 года составило 45 человек
Футболист Федор Смолов объяснил, почему нарушил карантин и вернулся в Россию
Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Коронавирус в Италии: 5 апреля зафиксировано самое низкое число смертей за последние недели
В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы
Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила врачей за борьбу с коронавирусом
За сутки в мире коронавирусом заразились более 82 тысяч человек
Коронавирус теряет свои позиции в Нью-Йорке
Россиянам рассказали, кому нужно носить маски