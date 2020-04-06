6 Апр 2020 2020-04-05T23:56:17+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года составило 198 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано 3893 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 536 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем почти половина из них – люди моложе 45 лет.

В Роспотребнадзоре рассказали, что по каждому заболевшему проводится работа – выявляются все его контакты среди родных, близких и коллег. В общей сложности выдано более 21 тысячи постановлений об изоляции людей, вернувшихся домой из поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а также тех, кто с ними непосредственно общался или находился в контакте с уже заболевшими.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за нарушение карантина может грозить крупный штраф, а больных с подтвержденным COVID-2019 в легкой форме, которым разрешили лечиться на дому, после нарушения карантина переводят в инфекционный стационар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU