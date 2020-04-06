Генсек ООН призвал бороться с домашним насилием во время пандемии коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T05:09:48+03:00

По словам Гутерреша, на фоне принимаемых в разных странах карантинных мер участились случаи насилия в семьях

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Генсек ООН Антониу Гутерреш в воскресенье, 5 апреля, призвал власти всех стран мира сосредоточить свои усилия не только на борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, но и на профилактике участившихся на фоне массовой изоляции случаев домашнего насилия. Выступая с обращением к правительствам государств, огн напомнил, что ранее призвал прекратить боевые действия во всех «горячих точках» планеты, подчеркнув, что «насилие не ограничивается полем боя».

По словам генсека ООН, «многих женщин и девочек угроза подстерегает там, где они должны быть в наибольшей безопасности – в их собственных домах».

«Поэтому сегодня я обращаюсь с новым призывом – к миру в доме», - сказал Антониу Гутерреш.

Он отметил, что в некоторых странах удвоилось число женщин, обращающихся в службы поддержки, и призвал все правительства включить положения о предотвращении домашнего насилия в свои национальные планы борьбы с COVID-19, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава МВД Франции рассказал, что с тех пор, как в стране ввели строгие карантинные меры, а граждане осели по домам и перестали выходить на улицу, стало гораздо больше семейных скандалов с рукоприкладством, потребовавших вмешательства сотрудников полиции или жандармерии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU