2020-03-27T09:09:45+03:00
Коронавирус Covid-19

За время карантина во Франции участились случаи семейного насилия

Французы сидят по домам с 17 марта, в стране закрыты все кафе, рестораны и кинотеатры
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С 17 марта во Франции из-за коронавируса введены строгие ограниченияС 17 марта во Франции из-за коронавируса введены строгие ограниченияФото: REUTERS
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С тех пор, как власти Франции ввели строгие карантинные меры, дабы остановить распространение коронавируса COVID-19, а граждане осели по домам и перестали выходить на улицу, в стране участились случаи семейного насилия.

Домашних ссор и скандалов с рукоприкладством, потребовавших вмешательства сотрудников полиции или жандармерии, за последнюю неделю стало на треть больше, чем до карантина. Об этом в эфире телеканала France2 рассказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Пятая республика ушла на тотальную изоляцию 17 марта. С этого дня запрещены перемещения внутри страны, закрыты все рестораны, кафе, клубы, кинотеатры и магазины, кроме продуктовых.

Карта распространения коронавируса

На сегодняшний день во Франции зафиксировано более 29,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1698 человек. Выздоровели почти пять тысяч больных.

Во Франции из-за коронавируса закрыли Лувр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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