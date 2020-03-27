За время карантина во Франции участились случаи семейного насилия

27 Март 2020 2020-03-27T09:09:45+03:00

Французы сидят по домам с 17 марта, в стране закрыты все кафе, рестораны и кинотеатры

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С тех пор, как власти Франции ввели строгие карантинные меры, дабы остановить распространение коронавируса COVID-19, а граждане осели по домам и перестали выходить на улицу, в стране участились случаи семейного насилия.

Домашних ссор и скандалов с рукоприкладством, потребовавших вмешательства сотрудников полиции или жандармерии, за последнюю неделю стало на треть больше, чем до карантина. Об этом в эфире телеканала France2 рассказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Пятая республика ушла на тотальную изоляцию 17 марта. С этого дня запрещены перемещения внутри страны, закрыты все рестораны, кафе, клубы, кинотеатры и магазины, кроме продуктовых.

Карта распространения коронавируса

На сегодняшний день во Франции зафиксировано более 29,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1698 человек. Выздоровели почти пять тысяч больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766322" frameborder="0"></iframe> Во Франции из-за коронавируса закрыли Лувр.

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ИСТОЧНИК KP.RU