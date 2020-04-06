В Приморье подтвержден восьмой случай заражения коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T05:33:34+03:00

Лабораторно подтвержден тест на коронавирус у женщины, которая недавно вернулась из Мексики Фото: Мария ЛЕНЦ

Заболела женщина, прилетевшая из Мексики, она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести

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В Приморском крае подтвержден восьмой случай заражения коронавирусом COVID-19. тесты показали положительный результат у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2, куда была помещена в связи с тем, что прилетела из Мексики с симптомами ОРВИ.

«Восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией официально подтверждены на территории Приморья», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Уточняется, что женщину сразу госпитализировали, поскольку она прибыла из страны, неблагополучной по ситуации с COVID-19, пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. По данным правительства Приморского края на утро 6 апреля, под медицинским наблюдением находится 41 человек, из них пятеро – с лабораторно подтвержденным диагнозом, еще трое в статусе «подозрительных» – это пациенты, предварительные тесты которых показали положительный результат. Их анализы на коронавирус направлены для подтверждения в центр «Вектор», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, двух первых заразившихся COVID-19 в Приморье выявили в конце марта, один из них тоже вернулся из Мексики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU