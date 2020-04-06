В Приморье подтвержден восьмой случай заражения коронавирусом
В Приморском крае подтвержден восьмой случай заражения коронавирусом COVID-19. тесты показали положительный результат у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2, куда была помещена в связи с тем, что прилетела из Мексики с симптомами ОРВИ.
«Восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией официально подтверждены на территории Приморья», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Уточняется, что женщину сразу госпитализировали, поскольку она прибыла из страны, неблагополучной по ситуации с COVID-19, пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. По данным правительства Приморского края на утро 6 апреля, под медицинским наблюдением находится 41 человек, из них пятеро – с лабораторно подтвержденным диагнозом, еще трое в статусе «подозрительных» – это пациенты, предварительные тесты которых показали положительный результат. Их анализы на коронавирус направлены для подтверждения в центр «Вектор», передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, двух первых заразившихся COVID-19 в Приморье выявили в конце марта, один из них тоже вернулся из Мексики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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