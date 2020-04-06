2020-04-06T11:04:05+03:00
Экономика

Курс рубля на 6 апреля 2020 года: доллар вырос до 76,8, евро - до 82,9

На утренних торгах 6 апреля 2020 года курс рубля немного потерял относительно других валют
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Рубль немного ослаб в начале торговРубль немного ослаб в начале торговФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Курс рубля на 6 апреля 2020 года немного опустился относительно иностранных валют. На открытии торгов Московской биржи в понедельник доллар увеличился в стоимости до 76,84 рубля, а евро - до 82,9 рубля.

При этом индекс Мосбиржи прибавил 1,32%, РТС — 2,17%. Курс американской валюты вырос на 35 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Евро подорожал на 27 копеек.

Напомним, что рубль резко ослаб после срыва сделки ОПЕК+. Страны не смогли договориться по условиям сокращения добычи нефти. Россия готова снизить объемы лишь на один миллион баррелей в день и только на паритетных началах. При таком раскладе все производители, включая США, должны синхронно снизить поставки сырья на мировой рынок. Соединенные Штаты такой расклад не устраивает.

Сайт kp.ru со ссылкой на экспертов писал даже при самом худшем сценарии цены на нефть не опустятся ниже 37 - 40 долларов за баррель после стабилизации ситуации.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Горбачёв сообщил «Комсомольской правде», что после четырёх операций похудел на 30 килограммов
Михаил Мишустин о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Любые ограничения должны быть адекватными"
Правительство разработало стресс-тесты для компаний с карантином до осени и нефтью по 10 долларов
Из-за коронавируса чаще тревожатся женщины, студенты и безработные
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 195 тысяч человек
Михаил Горбачёв оценил действия российских властей в борьбе с коронавирусом
Директор НИИ Склифосовского: вылечить от коронавируса за три дня невозможно
Российская компания зарегистрировала 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве 30 детей
Треть строек жилья могут остановиться из-за ограничений, связанных с коронавирусом
Мишустин: иностранцам в РФ, которые не могут вернуться на родину, продлевают визы
Оставшиеся за границей россияне получат финансовую поддержку
В России за сутки скончались еще два пациента с коронавирусом
В Госдуме предложили запретить выселять съемщиков из-за самоизоляции
Врач рассказал, как коронавирус влияет на хронические заболевания
Туроператоры предложили отсрочить выплаты россиянам за аннулированные туры до 2022 года