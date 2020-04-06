Курс рубля на 6 апреля 2020 года: доллар вырос до 76,8, евро - до 82,9

6 Апр 2020 2020-04-06T11:04:05+03:00

На утренних торгах 6 апреля 2020 года курс рубля немного потерял относительно других валют

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Курс рубля на 6 апреля 2020 года немного опустился относительно иностранных валют. На открытии торгов Московской биржи в понедельник доллар увеличился в стоимости до 76,84 рубля, а евро - до 82,9 рубля.

При этом индекс Мосбиржи прибавил 1,32%, РТС — 2,17%. Курс американской валюты вырос на 35 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Евро подорожал на 27 копеек.

Напомним, что рубль резко ослаб после срыва сделки ОПЕК+. Страны не смогли договориться по условиям сокращения добычи нефти. Россия готова снизить объемы лишь на один миллион баррелей в день и только на паритетных началах. При таком раскладе все производители, включая США, должны синхронно снизить поставки сырья на мировой рынок. Соединенные Штаты такой расклад не устраивает.

Сайт kp.ru со ссылкой на экспертов писал даже при самом худшем сценарии цены на нефть не опустятся ниже 37 - 40 долларов за баррель после стабилизации ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU