«Скачка бедности не избежать»: Эксперты дали прогноз развития российской экономики

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представил прогноз развития событий в экономике страны. Есть два варианта: кризисный и конструктивный. И в том, и в другом случае нас ждут непростые времена. Но у государства есть возможность улучшить положение людей и бизнеса. И в будущем это позволит быстрее выйти на траекторию роста, считают эксперты.

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ = КАРАНТИН + ДЕШЕВАЯ НЕФТЬ

Для нашей страны сложилось взрывоопасное сочетание «карантинного шока» с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса и резкого падения нефтяных доходов. По мнению экспертов, ухудшает положение экономическая модель, сильно «завязанная» на нефтяной фактор и уже не способная к интенсивному росту. В итоге кризис для может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом.

- Очевидно, уже не удастся избежать более или менее жесткой рецессии – с соответствующими социальными последствиями, включая скачок бедности и безработицы. Если для большинства других стран само падение цен на нефть (а значит, и на топливо) является стимулирующим фактором, то для России ситуация принципиально иная. Снижение цен на нефть сожмет внутренний спрос и приведет к тому, что существенная часть распустивших персонал на карантин предприятий просто не смогут полноценно открыться вновь. И чем дольше продлится карантин, тем этот эффект будет жестче, - считают экономисты ЦМАКП, в числе которых Дмитрий Белоусов, родной брат нынешнего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Примечательно, что даже в самом худшем сценарии эксперты считают, что цены на нефть не опустятся ниже $37 - 40 за баррель. Для сравнения, сейчас стоимость российского «черного золота» находится на уровне 1999 года. На прошлой неделе бочка нефти сорта Urals составляла $13. И предсказывать рост нефтяных котировок пока решаются лишь немногие эксперты. Предложение превышает спрос на сырье примерно на 20%.

Даже в самом худшем сценарии эксперты считают, что цены на нефть не опустятся ниже $37 - 40 за баррельФото: REUTERS

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

- При наличии двух «суперфакторов» - длительного карантина и очень низких цен на нефть - с помощью одной лишь финансовой политики переломить ситуацию, разумеется, не удастся. Российскую экономику все равно ожидает двухлетняя рецессия (то есть спад. - Прим. Ред.). Но вот масштабы этого спада и, особенно, его социальные последствия, могут быть существенно снижены, - считают экономисты ЦМАКП.

По мнению экспертов, у государства должно быть четыре приоритета. В первую очередь, нельзя допустить роста безработицы и, соответственно, массового закрытия компаний. Для этого следует поддержать малый и средний бизнес, почти не имеющий запаса прочности.

Во-вторых, нужно поддержать доходы населения, особенно малообеспеченных граждан.

В-третьих, сдержать инфляцию и поддержать рубль. И в-четвертых, поддержать инвестиционную активность и программы развития. Сейчас государство забронировало в бюджете для антикризисных мер всего 1,4 трлн рублей. В относительных величинах это в 8 раз меньше, чем в США.

Экономисты ЦМАКП предлагают увеличить поддержку экономики хотя бы вдвое - до 2,6 трлн рублей. Это ускорит инфляцию - до 7 - 8% (с нынешних 2 - 3%) в 2020 году. Но если этого не сделать, то вместо цен вырастет число безработных в стране - с 4,5 до 7%. Второе гораздо хуже.

В первую очередь, нельзя допустить роста безработицы. Для этого следует поддержать малый и средний бизнесФото: Олег ЗОЛОТО

ДЛЯ ПОМОЩИ ЭКОНОМИКЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

Есть много мнений о том, как именно помочь российской экономике. Но все они сводятся к одному - нужно выделить деньги, чтобы поддержать спрос и не допустить массового банкротства частных компаний. Лучше один раз помочь бизнесу, чем потом в течение минимум года кормить миллионы безработных.

- Карантин и другие ограничительные меры приведут к значительному спаду экономической активности. Падение доходов граждан усилит этот эффект. На время карантина необходимо оказать поддержку предприятиям, особенно малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям. А также гражданам, особенно тем, кто остается без работы или переходит на частичную занятость. Правительство должно рассмотреть возможность безусловных трансферов, существенных разовых выплат пенсионерам и малоимущим, - считает группа российских экономистов во главе с Константином Сониным, профессором Высшей школы экономики и Чикагского университета.

Карантин и другие ограничительные меры приведут к значительному спаду экономической активностиФото: Алексей БУЛАТОВ

В частности, он одним из первых предложил, что всем гражданам страны нужно единоразово выдать по 10 тысяч рублей - как антикризисную выплату, которая поддержит спрос в экономике. Без лишних бюрократических препонов при получении этих денег. Однако в правительстве пока не собираются разбрасывать деньги с вертолета. Предпочитают помогать лишь тем, кто действительно нуждается. И, по ощущениям, всячески экономят деньги. Такое промедление может дорого стоить экономике и сильно затянуть выход из кризиса.

- Главное - это масштаб мер по поддержке экономики и финансовой системы. Пока что заявленные правительством суммы представляются абсолютно недостаточными. Пример других стран на этой стадии развития эпидемии говорит о необходимости поддержки предприятий, граждан и банков в размере 5 - 10 триллионов рублей, - подчеркивает Константин Сонин.

По словам экономиста, эти деньги не повлияют на резкий рост цен. Спрос в ближайшее время и так будет на очень низком уровне. Во время любых кризисов люди больше экономят и меньше покупают. А помощь бизнесу поможет поддержать высокий уровень конкуренции. И это сдержит рост цен.

Напомним, за последние годы правительство накопило 12 трлн рублей в Фонде национального благосостояния. Еще 40 трлн рублей - в международных резервах Центробанка. Для сравнения, внешний госдолг не превышает 6 трлн рублей.