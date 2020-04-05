Новый эпизод нефтяной войны: Трамп расчехлил свои пошлины

Новая нефтяная сделка ОПЕК+ оказалась под угрозой срыва. Собрание ведущих нефтедобывающих держав уже перенесли: сперва оно должно было состояться в понедельник, 6 апреля. Но противоречий слишком много, и чтобы их все утрясти, встречу отложили до конца следующей недели.

Камень преткновения – кто именно и на сколько будет сокращать добычу нефти, чтобы хоть немного поднять упавшие уже «ниже плинтуса» цены на черное топливо.

Ранее президент США Дональд Трамп через свой Твиттер объявил, что Россия и Саудовская Аравия пришли к кулуарному соглашению и готовы сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки (это примерно 10% от всего добываемого объема). А может быть, с учетом нефтяных стран помельче – даже на 15 млн баррелей в день.

Но, как выяснилось, есть нюансы.

Россия готова сократить свою добычу лишь на 1 млн баррелей в день и только на паритетных началах, пишет Bloomberg. То есть все производители, включая США, должны синхронно снизить поставки нефти на рынок.

А вот готовы ли на это пойти сами американцы – большой вопрос. В последнее время США были главными производителями нефти в мире, добывая 13 млн баррелей в день. Но себестоимость добычи американской сланцевой нефти выше, чем на российских или саудовских месторождениях. И критическое снижение цен на нефть уже привело к банкротству некоторых американских компаний.

Вместе с тем американцы очень хотят таскать каштаны из огня чужими руками. Дескать, пусть россияне и саудиты заканчивают свою войнушку, снижают добычу – а мы постоим в стороне, подождем пока цены снова вернутся на порог рентабельности. У нас и у шейхов позиция совершенно другая: новая сделка должна включать в себя и США. Они тоже должны сокращать свою добычу, а не пользоваться моментом и занимать наш рынок.

Для понимания: в марте Россия добывала чуть более 11 млн баррелей в день. И если сократить добычу на 3-4 млн баррелей, как того хочет США, то никакой выгоды нам не будет даже от более высоких цен.

В минувшую пятницу Дональд Трамп встречался с руководителями крупнейших нефтяных компаний США и, видимо, пытался их убедить поучаствовать в соглашении ОПЕК+. Однако ушел не солоно хлебавши, судя по его последующим заявлениям.

На брифинге американский президент заявил, что Россия и Саудовская Аравия должны договориться между собой «иначе они уничтожат сами себя, свою экономику». А ОПЕК Трамп назвал незаконной структурой, монополией.

Но самое главное Трамп намекнул, что от уговоров может перейти к более серьезным аргументам. А именно ввести пошлины на российскую и саудовскую нефть. Financial Times подтвердила, что такой вариант развития, действительно, прорабатывается. Более того, аналогичные пошлины может ввести и Канада.

Для российской нефтянки это может стать еще одним серьезным ударом. В 2019 году Россия стала вторым по значимости поставщиком топлива в США (после Канады). Нефти и нефтепродуктов мы поставили более, чем на $6 млрд (почти полтриллиона рублей в нынешних ценах). То есть цена вопроса весьма высока.

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