2020-04-06T10:20:31+03:00
Общество

Туроператоры предложили отсрочить выплаты россиянам за аннулированные туры до 2022 года

Операторы смогут восстановиться после карантина только благодаря переносу сроков туров
Ксения АНУФРИЕВА
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Представители российской Ассоциации туроператоров направили в кабмин письмо с инициативой о новых мерах поддержки туристической индустрииПредставители российской Ассоциации туроператоров направили в кабмин письмо с инициативой о новых мерах поддержки туристической индустрииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Представители российской Ассоциации туроператоров направили в кабмин письмо с инициативой о новых мерах поддержки туристической индустрии. Основное предложение заключается в «заморозке» выплат туристам за аннулированные в связи с отменой рейсов и ограничительными мероприятиями туры до 2020 года с предоставлением депозитного сертификата. Письмо направили на имя председателя правительства Михаила Мишустина и замминистра экономразвития Сергея Галкина, сообщается на официальном сайте АТОР.

Туроператоры заявили, что такая мера необходима для того, чтобы путешественники в течение срока отсрочки могли выбрать любой другой тур на сумму первоначального, а туроператоры смогли восстановить работу после снятия ограничений из-за распространения коронавирусу.

- Если операторов туристической сферы обязать одномоментно выплатить деньги за туры, то это приведет к вынужденной долгой остановке деятельности и неисполнению обязательств перед клиентами, готовыми перенести сроки туров, - сообщается в письме АТОР.

Туроператоры отметили, что Ассоциация готова участвовать в разработке нормативно-правового акта, который даст путешественникам возможность перенести средства на оплату других туров или иные услуги, сохранив при этом права и обязанности туроператоров и их клиентов.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что турагентства и сфера туризма вошли в список наиболее пострадавших от ограничительных мер по коронавирусу отраслей и сфер деятельности, утвержденных премьер-министром России. По мнению экспертов, туристическая деятельность и задействованные в ней работники оказались под большой угрозой из-за недостатка спроса, режима изоляции и закрытия государственных границ.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU

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