Михаил Горбачёв оценил действия российских властей в борьбе с коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T11:04:01+03:00

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«Я думаю, что это (речь о коронавирусе. - А.Г.) - опасная штука. Очень, - считает Михаил Горбачёв. - И, я смотрю, по-разному были готовы страны. Даже больше того, большинство не были готовы. Поэтому и погибших много… Я просто поражен, какие страшные масштабы бедствие приняло в Италии, во Франции и даже в Германии. И, я думаю, что сейчас люди научились вести себя адекватно вызовам».

Отвечая на вопрос - как он оценивает ситуацию в России, усилия российских властей, Горбачёв заявил: «Я считаю, что (потом) будут разбираться, могли ли предвидеть размеры эпидемии, но, я думаю, что каких-то повальных жертв (в результате коронавируса. - А. Г.) не будет». А, отвечая на уточняющий вопрос: «То есть, наша власть действует нормально?», экс-президент СССР заметил: «Я бы сказал.., все-таки общество решительно встало на позицию противодействия эпидемии и требования жесткие приняло. Причем, своевременно».

«Думаю, ещё придётся поработать», - сказал Михаил Сергеевич, отвечая на вопрос - долго ли будет ещё продолжаться карантин.

«Мир сильно изменится после того, как мы победим коронавирус?» - спросил журналист у Горбачева. «Я думаю, да, - ответил экс-президент. - Это настолько важно знать, как надо обществу себя вести, какой должна быть ответственность у нашей интеллигенции, у медицины. С учетом возможности возникновения таких катастроф. Все зависит от нас».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/771043" frameborder="0"></iframe> Михаил Горбачёв - о борьбе с эпидемией в России: "Теперь - не терять голову и надежду!".Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU