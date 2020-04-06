2020-04-06T11:04:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Михаил Горбачёв оценил действия российских властей в борьбе с коронавирусом

Об этом экс-президент СССР рассказал в интервью обозревателю «Комсомольской Правды» Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments2
Михаил ГорбачёвМихаил ГорбачёвФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

«Я думаю, что это (речь о коронавирусе. - А.Г.) - опасная штука. Очень, - считает Михаил Горбачёв. - И, я смотрю, по-разному были готовы страны. Даже больше того, большинство не были готовы. Поэтому и погибших много… Я просто поражен, какие страшные масштабы бедствие приняло в Италии, во Франции и даже в Германии. И, я думаю, что сейчас люди научились вести себя адекватно вызовам».

Отвечая на вопрос - как он оценивает ситуацию в России, усилия российских властей, Горбачёв заявил: «Я считаю, что (потом) будут разбираться, могли ли предвидеть размеры эпидемии, но, я думаю, что каких-то повальных жертв (в результате коронавируса. - А. Г.) не будет». А, отвечая на уточняющий вопрос: «То есть, наша власть действует нормально?», экс-президент СССР заметил: «Я бы сказал.., все-таки общество решительно встало на позицию противодействия эпидемии и требования жесткие приняло. Причем, своевременно».

«Думаю, ещё придётся поработать», - сказал Михаил Сергеевич, отвечая на вопрос - долго ли будет ещё продолжаться карантин.

«Мир сильно изменится после того, как мы победим коронавирус?» - спросил журналист у Горбачева. «Я думаю, да, - ответил экс-президент. - Это настолько важно знать, как надо обществу себя вести, какой должна быть ответственность у нашей интеллигенции, у медицины. С учетом возможности возникновения таких катастроф. Все зависит от нас».

Полный текст интервью с Михаилом Горбачевым читайте на kp.ru

Михаил Горбачёв - о борьбе с эпидемией в России: "Теперь - не терять голову и надежду!".Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Горбачёв сообщил «Комсомольской правде», что после четырёх операций похудел на 30 килограммов
Михаил Мишустин о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Любые ограничения должны быть адекватными"
Правительство разработало стресс-тесты для компаний с карантином до осени и нефтью по 10 долларов
Из-за коронавируса чаще тревожатся женщины, студенты и безработные
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 195 тысяч человек
Михаил Горбачёв оценил действия российских властей в борьбе с коронавирусом
Директор НИИ Склифосовского: вылечить от коронавируса за три дня невозможно
Российская компания зарегистрировала 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве 30 детей
Треть строек жилья могут остановиться из-за ограничений, связанных с коронавирусом
Мишустин: иностранцам в РФ, которые не могут вернуться на родину, продлевают визы
Оставшиеся за границей россияне получат финансовую поддержку
В России за сутки скончались еще два пациента с коронавирусом
В Госдуме предложили запретить выселять съемщиков из-за самоизоляции
Врач рассказал, как коронавирус влияет на хронические заболевания
Туроператоры предложили отсрочить выплаты россиянам за аннулированные туры до 2022 года