2020-04-06T12:50:28+03:00
Экономика

Названы сферы бизнеса, которые больше всего пострадают от коронавируса

Названы сферы бизнеса, которые больше всего пострадают от коронавируса
Елена АКИМОВА
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Названы сферы бизнеса, которые больше всего затронул коронавирусНазваны сферы бизнеса, которые больше всего затронул коронавирусФото: Алексей ОСИПОВ
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Опрос Аналитического центра НАФИ показал, что большинство предпринимателей (69%) уверены, что влияние пандемии коронавируса на российскую экономику будет максимально негативным.

Представители бизнес-сообщества назвали сферы, которые, по их мнению, больше всего пострадают от распространения болезни.

Сферы бизнеса, по которым коронавирус ударит больнее всего:

Общепит – 37%,

Туризм и отдых – 34%,

Торговля -26,

Предоставление различных услуг – 22%.

Рынок развлечений – 18%,

Транспорт, логистика и грузоперевозки – 17%.

Фитнес и спорт – 7%,

Различные отрасли производства – 6%,

Индустрия красоты – 5%.

- В зоне наибольшего риска оказался микро – и малый бизнес. Чтобы сохранить свою компанию и быстро восстановиться после кризиса, предпринимателям потребуются максимальная гибкость и готовность быстро подстраиваться под меняющиеся условия, находить новые бизнес-модели и даже менять свой продукт или сервис, - комментирует «Известиям» генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

24 марта на заседании президиума правительства столицы мэр Москвы Сергей Собянин утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса. Их прописали в постановлении «Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве». Пока это первая антикризисная помощь для столичного бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса.

Ранее специалист назвала самое эффективное средство профилактики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса COVID-19 - это вакцинация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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