Названы сферы бизнеса, которые больше всего пострадают от коронавируса
Опрос Аналитического центра НАФИ показал, что большинство предпринимателей (69%) уверены, что влияние пандемии коронавируса на российскую экономику будет максимально негативным.
Представители бизнес-сообщества назвали сферы, которые, по их мнению, больше всего пострадают от распространения болезни.
Сферы бизнеса, по которым коронавирус ударит больнее всего:
Общепит – 37%,
Туризм и отдых – 34%,
Торговля -26,
Предоставление различных услуг – 22%.
Рынок развлечений – 18%,
Транспорт, логистика и грузоперевозки – 17%.
Фитнес и спорт – 7%,
Различные отрасли производства – 6%,
Индустрия красоты – 5%.
- В зоне наибольшего риска оказался микро – и малый бизнес. Чтобы сохранить свою компанию и быстро восстановиться после кризиса, предпринимателям потребуются максимальная гибкость и готовность быстро подстраиваться под меняющиеся условия, находить новые бизнес-модели и даже менять свой продукт или сервис, - комментирует «Известиям» генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.
24 марта на заседании президиума правительства столицы мэр Москвы Сергей Собянин утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса. Их прописали в постановлении «Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве». Пока это первая антикризисная помощь для столичного бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса.
Ранее специалист назвала самое эффективное средство профилактики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса COVID-19 - это вакцинация.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»