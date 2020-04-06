Специалист назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T05:57:15+03:00

Эпидемиолог сказал, что пока пока человечество не изобрело ничего более действенного, чем вакцинация Фото: Олег ЗОЛОТО

Член-корреспондент РАН подчеркнул, что пока человечество не изобрело ничего более действенного, чем вакцинация

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На сегодняшний день единственным действенным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса COVID-19, остается вакцинация. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», - подчеркнул специалист в эфире передачи «Жить здорово!»

Отвечая на вопрос ведущей программы Елены Малышевой, когда появится вакцина от нового коронавируса, эпидемиолог сказал, что сроки появления препарата отодвигаются из-за того, что «нет лабораторных животных», которые чувствительны к COVID-19.

При этом профессор сказал, что вакцину в мире разрабатывают около двух десятков компаний, «но мы будем вакцинироваться той вакциной, которая будет наиболее эффективна».

«Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее гендиректор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что в России проходит испытание вакцины против коронавируса на лабораторных животных – мышах, хорьках и низших приматах, а на людях препарат начнут тестировать примерно к июню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU