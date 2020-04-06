Специалист назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса
На сегодняшний день единственным действенным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса COVID-19, остается вакцинация. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.
«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», - подчеркнул специалист в эфире передачи «Жить здорово!»
Отвечая на вопрос ведущей программы Елены Малышевой, когда появится вакцина от нового коронавируса, эпидемиолог сказал, что сроки появления препарата отодвигаются из-за того, что «нет лабораторных животных», которые чувствительны к COVID-19.
При этом профессор сказал, что вакцину в мире разрабатывают около двух десятков компаний, «но мы будем вакцинироваться той вакциной, которая будет наиболее эффективна».
«Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки», - добавил он.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее гендиректор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что в России проходит испытание вакцины против коронавируса на лабораторных животных – мышах, хорьках и низших приматах, а на людях препарат начнут тестировать примерно к июню.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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