2020-04-06T15:38:08+03:00
Экономика

ФАС и Генпрокуратура проверят жалобы на подорожание имбиря, лимонов и чеснока

В ведомство продолжают поступать обращения в связи с резким ростом цен на продукты, повышающие иммунитет
Вероника ЦЫГАНОВА
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Недобросовестные поставщики решили воспользоваться повышенным спросом на эти продукты и повысить ценыНедобросовестные поставщики решили воспользоваться повышенным спросом на эти продукты и повысить ценыФото: Shutterstock
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Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов передаст в ФАС и Генпрокуратуру обращения с просьбой провести проверки по факту завышения цен на имбирь, чеснок и лимоны.

«Стоимость корня имбиря в одном из сетевых магазинов приблизилась к трем с половиной тысячам рублей, я лично видел ценник. Кроме того, в соцсетях постоянно появляются сообщения о резко возросших ценах на лимоны, чеснок, то есть на те продукты, которые укрепляют иммунитет, используются при профилактике инфекций, в том числе коронавируса», - цитирует депутата «РИА Новости».

По мнению Нилова, недобросовестные поставщики решили воспользоваться повышенным спросом на эти продукты и повысить цены. Ряд СМИ ранее публиковал статьи о том, что имбирь, лимон и чеснок оказывают укрепляющее действие на иммунитет.

Ранее журналисты «КП» обращали внимание на то, что в магазинах резко взлетела стоимость лимонов: цена за килограмм вместо 100 рублей теперь составляет 300 или даже 500. По мнению экспертов, это связано с тем, что в России эти цитрусовые практически не производят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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