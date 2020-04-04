2020-04-04T16:35:09+03:00
Экономика

Лимоны подорожали в разы – это вообще законно?

Разбираемся, почему за кило цитрусовых просят 500 рублей
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Нужно понимать, что магазины сами ничего не выращивают. Как правило они отталкиваются от тех цен, которые устанавливают поставщикиНужно понимать, что магазины сами ничего не выращивают. Как правило они отталкиваются от тех цен, которые устанавливают поставщикиФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Лимоны, которые раньше стоили плюс-минус 100 рублей, теперь продают где за 300, а где за 500 рублей. На небывалые ценники жалуются по всей стране: хоть в Москве, хоть в Самаре, хоть в Астрахани. Как будто кто-то решил, что попить чай с лимоном теперь роскошь.

Субъективные ощущения покупателей подтверждают данные статистики. По информации оператора фискальных систем «Платформы ОФД», за неделю с 23 марта по 2 апреля продажи лимонов по стране выросли на 54%, а средний чек «потяжелел» почти в полтора раза, если сравнивать с тем же периодом года прошлого.

Куда же смотрят власти? У нас есть Федеральная антимонопольная служба, которая обязана следить за ценами на продуктовом рынке. Ведомство не спит: чиновники отчитались, что усилили контроль за необоснованным ростом цен на социально значимые продукты и товары. Только вот лимоны в их число не входят. В перечне есть, например, мороженая рыба, сахар, чай, мука и даже гречка, по которой ФАС обнаружил признаки картельного сговора производителей, задравших цены. Но что касается лимонов, тут у магазинов настоящая вольница.

- Как бы где-то ни выросли цены, это абсолютно законно. Потому что государство ценами не управляет. Может только проводить работу с поставщиками, - прокомментировал «Комсомольской правде» ситуацию председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Но почему вдруг подорожали именно лимоны? Тут эксперты говорят о нескольких факторах. Во-первых, в России эти цитрусовые практически не производят.

- В южных регионах есть несколько хозяйств, но все, что на полках в магазинах, это привозной продукт. Везут из Израиля, Марокко или Латинской Америки, - сказал Карпов. – Нужно понимать, что магазины сами ничего не выращивают. Как правило они отталкиваются от тех цен, которые устанавливают поставщики.

В условиях повсеместных ограничений международные поставки затруднены, и российские магазины часто испытывают сложности с тем, чтобы заполнить прилавки заграничными цитрусовыми.

На перебои с поставками накладывается и высокий спрос. Прошел слух, что лимоны и имбирь – эффективное средство от коронавируса. А даже те, кто раньше цитрусовые не особо жаловал, налетели на прилавки с фруктами. С корнем имбиря, отметим, ситуация аналогичная. Только поскольку продукт более экзотический, то и цены скакнули серьезней. 4 тысячи за кило – обычная картина сейчас.

- Российский рынок имбиря в значительной степени (по экспертным оценкам, около 90%) зависит от импортных поставок из Китая и ряда других азиатских стран. Изменение цен на этих рынках может быть вызвано снижением предложений поставщиков в связи с ограничением поставок из Китая и ажиотажным спросом, - говорят в Федеральной антимонопольной службе. - В настоящее время в связи со снятием карантина в Китайской Народной Республике объемы поставок из Китая начинают восстанавливаться, что приведет к стабилизации цен.

Наконец, третий фактор, который толкает цены на лимоны к заоблачным высотам, - это курс рубля. Покупают их торговые сети за валюту, которая подорожала после обвала нашей национальной валюты из-за падения цен на нефть. А значит, любой импортный товар дорожает.

КСТАТИ

Насколько эффективен имбирь в качестве средства борьбы с коронавирусом, высказался представитель Всемирной организации здравоохранения.

- Я бы посоветовал людям, у которых есть такие любимые средства, как лимон, имбирь или мед, продолжать поддерживать ими себя во время болезни, - сказал Майкл Райан, директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения. - Но давайте не будем делать бездоказательные предположения, что что-либо может вылечить от COVID-19. На данный момент подтвержденной терапии не существует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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