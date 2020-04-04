Лимоны подорожали в разы – это вообще законно?

Лимоны, которые раньше стоили плюс-минус 100 рублей, теперь продают где за 300, а где за 500 рублей. На небывалые ценники жалуются по всей стране: хоть в Москве, хоть в Самаре, хоть в Астрахани. Как будто кто-то решил, что попить чай с лимоном теперь роскошь.

Субъективные ощущения покупателей подтверждают данные статистики. По информации оператора фискальных систем «Платформы ОФД», за неделю с 23 марта по 2 апреля продажи лимонов по стране выросли на 54%, а средний чек «потяжелел» почти в полтора раза, если сравнивать с тем же периодом года прошлого.

Куда же смотрят власти? У нас есть Федеральная антимонопольная служба, которая обязана следить за ценами на продуктовом рынке. Ведомство не спит: чиновники отчитались, что усилили контроль за необоснованным ростом цен на социально значимые продукты и товары. Только вот лимоны в их число не входят. В перечне есть, например, мороженая рыба, сахар, чай, мука и даже гречка, по которой ФАС обнаружил признаки картельного сговора производителей, задравших цены. Но что касается лимонов, тут у магазинов настоящая вольница.

- Как бы где-то ни выросли цены, это абсолютно законно. Потому что государство ценами не управляет. Может только проводить работу с поставщиками, - прокомментировал «Комсомольской правде» ситуацию председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Но почему вдруг подорожали именно лимоны? Тут эксперты говорят о нескольких факторах. Во-первых, в России эти цитрусовые практически не производят.

- В южных регионах есть несколько хозяйств, но все, что на полках в магазинах, это привозной продукт. Везут из Израиля, Марокко или Латинской Америки, - сказал Карпов. – Нужно понимать, что магазины сами ничего не выращивают. Как правило они отталкиваются от тех цен, которые устанавливают поставщики.

В условиях повсеместных ограничений международные поставки затруднены, и российские магазины часто испытывают сложности с тем, чтобы заполнить прилавки заграничными цитрусовыми.

На перебои с поставками накладывается и высокий спрос. Прошел слух, что лимоны и имбирь – эффективное средство от коронавируса. А даже те, кто раньше цитрусовые не особо жаловал, налетели на прилавки с фруктами. С корнем имбиря, отметим, ситуация аналогичная. Только поскольку продукт более экзотический, то и цены скакнули серьезней. 4 тысячи за кило – обычная картина сейчас.

- Российский рынок имбиря в значительной степени (по экспертным оценкам, около 90%) зависит от импортных поставок из Китая и ряда других азиатских стран. Изменение цен на этих рынках может быть вызвано снижением предложений поставщиков в связи с ограничением поставок из Китая и ажиотажным спросом, - говорят в Федеральной антимонопольной службе. - В настоящее время в связи со снятием карантина в Китайской Народной Республике объемы поставок из Китая начинают восстанавливаться, что приведет к стабилизации цен.

Наконец, третий фактор, который толкает цены на лимоны к заоблачным высотам, - это курс рубля. Покупают их торговые сети за валюту, которая подорожала после обвала нашей национальной валюты из-за падения цен на нефть. А значит, любой импортный товар дорожает.

КСТАТИ

Насколько эффективен имбирь в качестве средства борьбы с коронавирусом, высказался представитель Всемирной организации здравоохранения.

- Я бы посоветовал людям, у которых есть такие любимые средства, как лимон, имбирь или мед, продолжать поддерживать ими себя во время болезни, - сказал Майкл Райан, директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения. - Но давайте не будем делать бездоказательные предположения, что что-либо может вылечить от COVID-19. На данный момент подтвержденной терапии не существует.