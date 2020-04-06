В Подмосковье еще 8 человек выздоровели после коронавируса
В Подмосковье еще восемь человек выздоровели после коронавируса. Тест на COVID-19 у этих пациентов показал отрицательные результаты. На данный момент они выписаны из стационара.
Таким образом на данный момент число выздоровевших в Московской области составляет 47 человек. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса.
Как сообщал сайт kp.ru, по состоянию на 6 апреля было зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусом в России, из них 591 – в Москве и 89 – в Московской области. Таким образом на данный момент в нашей стране зарегистрировано 6 343 случая заражения COVID-19 в 80 регионах. Выздоровели 406 пациента, а жертвами заболевания стали 47 человек.
В мире, по последним данным, было зарегистрировано 1 274 022 новых случая заражения, спасти удалось 264 833 человек, жертвами заболевания стали 69 468.
ИСТОЧНИК KP.RU
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