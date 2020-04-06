Новые случаи заражения коронавирусом в России на 6 апреля 2020: 954 человека заразились

Число пациентов с официально подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки увеличилось в России на 954 человека. Новые случаи 6 апреля 2020 года зафиксированы сразу в 49 регионах страны, при этом впервые - в Карелии.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве - 591 человека. В Московской области 82 новых случая. В Санкт-Петербурге 35. 31 в Республике Коми. 16 в Татарстане. 11 - в Краснодарском крае. По 10 - в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. По 9 - В Воронежской и Нижегородской областях, Республике Марий Эл и Ставропольском крае. По 8 - в Бурятии, Липецкой и Тамбовской областях. Также в списке зафиксированных за сутки случаев COVID-2019 жители Волгоградской, Архангельской, Брянской, рязанской, Ленинградской, Пензенской, Белгородской, свердловской, Челябинской, Мурманской, Иркутской, Владимирской, Тверской, Смоленской, Кемеровской, Новгородской, Оренбургской, Калужской, Костромской, Орловской, Псковской и Ульяновской областей, а также Адыгеи, Дагестана, Северной Осетии, Чувашии, Хакасии, Мордовии, Чечни, Крыма, Алтайского и Красноярского краев.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах, - сообщили в федеральном Оперативном штабе. - За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек».

Распространение коронавируса в мире: Хроника.