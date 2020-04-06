2020-04-06T17:08:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава уверен в естественном происхождении коронавируса

РФ Михаил Мурашко не сомневается, что коронавирус вполне реален
Вероника ЦЫГАНОВА
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у него нет сомнений в естественном происхождении коронавируса. Фото: Екатерина Штукина/ТАССМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у него нет сомнений в естественном происхождении коронавируса. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у него нет сомнений в естественном происхождении коронавируса. По словам главы Минздрава, в этом же уверено и большинство специалистов.

«На сегодняшний день все-таки большинство говорит, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям взаимодействия с человеком. Не вижу повода в этом усомниться. Все-таки это естественный вирус, не нужно инсинуаций», — сказал Мурашко в интервью Владимиру Познеру в эфире «Первого канала».

Министр также опроверг фейки, которые разлетелись в последнее время по интернету, о том, что никакого опасного вируса якобы "не существует вовсе": «О том, что это придуманная история - это не так. Мы же видим тяжелых больных. Мы видим из снимков компьютерной томографии и рентгеновских снимков, как поражаются (легкие), это особое течение заболевания. Оно действительно серьезное. И поэтому говорить, что это надуманно, что это раздуто - ну, мне кажется, это не совсем точно».

Ранее сайт kp.ru сообщал об одной из версий о происхождении «китайского вируса»: газета Daily Mail со ссылкой на анонимных британских чиновников и разведчиков писала о том, что вирус мог «утечь» из лаборатории в Ухане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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