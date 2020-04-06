Версия: коронавирус создан в китайской лаборатории с помощью учёного из США

Западные СМИ открыто начали обвинять Китай не просто в «недостаточной борьбе с коронавирусом» (из-за пандемии мировая экономика понесла триллионные убытки), а в злонамеренном создании данного биологического оружия.

Об этом, со ссылкой на анонимных британских чиновников и разведчиков, пишет газета Daily Mail. «Первоначальная версия, что вирус передался от животного к человеку, не исключает, что он мог утечь из лаборатории в Ухане», — сообщает, исходя из «данных спецслужб», высокопоставленный источник газеты.

Действительно, в городе, ставшем центром будущей пандемии, находится Уханьский институт вирусологии, изучающий патогенную микрофлору. Также там располагается другое, менее известное учреждение — Уханьский центр по контролю за болезнями, где тоже ведут исследования опасных болезней, например, ставят опыты на летучих мышах (по одной из версий, коронавирус мог передаться первым заболевшим на мокром рынке в Ухане от соприкосновения с рукокрылым).

Также Daily Mail ссылается на другую версию — якобы «нулевым пациентом» стал случайно заразившийся в ходе экспериментов сотрудник Уханьского института вирусологии Хуань Янлинь (сам Институт заявляет, что данный человек уволился ещё в 2015 году).

СМИ второго ряда даже называют предположительного виновника, который если не создал вирус сам, то мог консультировать китайцев по столь деликатным вопросам.

28 января 2020 года в США был арестован один из крупнейших в мире специалистов по нанотехнологиям — Чарльз Либер. Причина интереса ФБР — его участие в международной программе «Тысяча талантов», с помощью которой Китай привлекает учёных со всего мира.

Один из пунктов обвинения — ранее Либер в официальных заявлениях отрицал участие в этой программе и наличие связей с КНР. Но, как утверждают американские прокуроры на основе взломанной спецслужбами электронной почты, в 2012 году учёный мог подписать контракт с… Уханьским технологическим университетом.

Там Либер, предположительно, получал солидную зарплату и грант на исследования в размере $1 млн (часть суммы обычно идёт на покупку реактивов и другие орграсходы, а часть — в карман самому учёному).

При чём тут вирус? Сфера исследований Либера — медицинское применение нанотехнологий. Например, каким образом с помощью наноробота — структуры молекулярных размеров — доставить в больную клетку лекарство таким образом, чтобы не получить «иммунный ответ» (когда организм отторгает незваных гостей).

Но из радиоприёмника легко можно собрать радиопередатчик, а из лекаря-наноробота — боевой вирус, который, наоборот, поражает здоровые клетки, не вызывая иммунный ответ… По крайней мере, в теории.

Впрочем, подчеркнём, всё это (как и гипотетическое участие Чарльза Либера в изысканиях уханьских вирусологов) — лишь версия, причём довольно спекулятивная.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Михаил Фрибен, политолог:

— Я не вирусолог, судить о происхождении «короны» не могу. Но всё это очень похоже на очередную погромную кампанию в дружном исполнении западных СМИ. Точно так же ровно два года назад на основе столь же «убедительных доказательств» Запад обвинил Россию в «отравлении Скрипалей в Солсбери», использовав это как повод для усиления санкций.

Китай, хоть и не без потерь, смог пресечь эпидемию, и пока крупнейшие экономики мира погружаются в хаос, он пользуется этим для укрепления своего влияния в мире. Конечно, многим это не нравится. Отсюда и попытки выставить Китай виновником и, возможно, ввести против него санкции. А уж повод (смотри «дело Скрипалей») всегда найдётся.

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