2020-04-07T09:21:33+03:00
Коронавирус Covid-19

РЖД разместит пассажиров поездов с учетом дистанции в один метр

В купе будут продавать лишь два места из четырех, в плацкарт - три на отделение, включая боковые полки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пассажиров рассадят в поездах с учетом дистанции в один метрПассажиров рассадят в поездах с учетом дистанции в один метрФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

РЖД вводит новые ограничения с целью недопущения распространения коронавируса. Теперь пассажиров в поездах будут размещать так, чтобы между ними сохранялась дистанции как минимум в один метр.

В спальные вагоны (СВ), как и раньше, будут продавать по два билета. В купе останутся лишь два места из четырех. В плацкартных вагонах можно будет занять два места в купейной части и нижнее боковое - всего три койки из шести.

В сидячих вагонах пассажиров просто рассадят подальше друг от друга. Его в составе два ряда двухместных кресел, то в продаже окажутся лишь места у окна, три - у окна и прохода.

"При необходимости оформления в одном заказе до четырёх пассажиров, например, если едет семья, мы это ограничение применять не будем", – цитирует "Гудок" заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова.

По его словам, мест хватит всем желающим. Количество вагонов в поездах формируется исходя из спроса.

Если пассажиры купили билеты на поезда до введения новых правил по соблюдению дистанции, то им будут предложены аналогичные условия, но подальше от соседа.

Сайт kp.ru писал, что из-за пониженного спроса и коронавируса с 7 апреля отменяются некоторые поезда дальнего следования.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус подозревается у 185 тысяч жителей России
Главврач спецбольницы в Коммунарке рассказал, сколько пациентов в реанимации
Арас Агаларов считает: пора выходить из карантина, но жёсткие антивирусные меры должны остаться
РЖД разместит пассажиров поездов с учетом дистанции в один метр
В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса по возвращению с улицы
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 206 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 29 человек
Верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
Кабмин может увеличить размер ипотеки для обращения за кредитными каникулами
Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне
Названы профессии, которые никому не нужны из-за коронавируса
Антонов объяснил, почему россиян пока не эвакуируют из США
Советник Трампа предупреждал об опасности коронавируса для США еще в январе