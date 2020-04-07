РЖД разместит пассажиров поездов с учетом дистанции в один метр

7 Апр 2020 2020-04-07T09:21:33+03:00

Пассажиров рассадят в поездах с учетом дистанции в один метр Фото: Тимур ХАНОВ

В купе будут продавать лишь два места из четырех, в плацкарт - три на отделение, включая боковые полки

Изменить размер текста: A A

РЖД вводит новые ограничения с целью недопущения распространения коронавируса. Теперь пассажиров в поездах будут размещать так, чтобы между ними сохранялась дистанции как минимум в один метр.

В спальные вагоны (СВ), как и раньше, будут продавать по два билета. В купе останутся лишь два места из четырех. В плацкартных вагонах можно будет занять два места в купейной части и нижнее боковое - всего три койки из шести.

В сидячих вагонах пассажиров просто рассадят подальше друг от друга. Его в составе два ряда двухместных кресел, то в продаже окажутся лишь места у окна, три - у окна и прохода.

"При необходимости оформления в одном заказе до четырёх пассажиров, например, если едет семья, мы это ограничение применять не будем", – цитирует "Гудок" заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова.

По его словам, мест хватит всем желающим. Количество вагонов в поездах формируется исходя из спроса.

Если пассажиры купили билеты на поезда до введения новых правил по соблюдению дистанции, то им будут предложены аналогичные условия, но подальше от соседа.

Сайт kp.ru писал, что из-за пониженного спроса и коронавируса с 7 апреля отменяются некоторые поезда дальнего следования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU