2020-04-07T10:42:03+03:00
Экономика

Арас Агаларов: уже к концу года стоимость нефти может подняться до 40 долларов за баррель

Об этом президент компании «КРОКУС» рассказал сайту kp.ru
Александр ГАМОВ@gamov1
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Арас АгаларовАрас АгаларовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Журналист сайта kp.ru попросил известного российского миллиардера прокомментировать один из самых плохих, жутких сценариев (говорят, он даже где-то в высоких кабинетах обсуждается – как исключительный) - это как если бы нефть скатилась к 10 долларам за баррель, а доллар бы стоил 89 рублей. «Такое, вообще, возможно?»

«Нет, невозможно, - считает Арас Агаларов. - В принципе, смотрите, - сейчас в мире огромное перепроизводство нефти. Говорят о разных цифрах, - 20 %, 10 %... Сверх того, что нужно - поступают миллионы баррелей в сутки. Словом, переизбыток. Но нельзя забывать такой исторический факт - что, в принципе,- среднегодовая цена на нефть - она всегда колеблется вокруг стоимости грамма золота».

Президент «КРОКУСА» напомнил: «Когда нефть стоила доллар, а это было очень долгое время, практически до 1970 года, тогда и стоимость золота была - доллар за грамм, плюс-минус. Поэтому, понятно, что и сейчас среднегодовая цена за нефть - по году - она будет также колебаться - плюс-минус - вокруг грамма золота. Да взять арабские страны - доллары, динары – это все для них условно. У них там все равно в мозгах все измеряется в золоте. И богатство они тоже хранят в золоте».

«А золото, как мы знаем, средняя цена сейчас - плюс-минус, опять-таки - колеблется вокруг... 50 долларов за грамм, - считает Арас Искендерович. - Поэтому - и среднегодовая цена нефти должна была быть бы 50 долларов...»

«Но не будет же!» Реагируя на эту реплику журналиста, Агаларов заявил: «Да - с учетом коронавируса и резкого снижения транспортной нагрузки, то есть - это самолеты, корабли, машины, автобусы и так далее, - естественно, возникнут серьёзные коррективы. Но все равно - есть себестоимость добычи, есть себестоимость доставки, есть себестоимость хранения, бункеровки и так далее. Поэтому 10 долларов за баррель – это исключается. Я такой сценарий не вижу... Ну, я думаю, что будет 30-35, может быть, к концу года дойдет до 40. В общем-то, больших взлетов, которые были в прошлом историческом периоде, уже никогда не будет. Потому что есть альтернативная энергетика, которая при изменении цены становится актуальной...»

“А доллар сколько? Где-то 75 примерно будет?” - “Трудно сказать. Потому что это зависит от решений Центробанка, правительства. Будут ли они поддерживать национальную валюту, не будут... То есть - это предсказать очень сложно. От них это очень сильно зависит...”

ИНТЕРВЬЮ

Арас Агаларов, президент компании «КРОКУС»: Нефть до 10 долларов за баррель у нас никогда не упадёт. И доллар не будет стоить 89 рублей

Таким прогнозом известный российский миллиардер поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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