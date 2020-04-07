2020-04-07T10:15:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодарском крае зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом

Заражённый скончался от осложнений в Лабинской ЦРБ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Умершему было 45 лет, он длительно болелУмершему было 45 лет, он длительно болелФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил оперативный штаб. Известно, что зараженному было 45 лет.

"Он длительно болел и скончался от осложнений в Лабинской ЦРБ", - уточняется на сайте администрации региона.

Всего же с подозрением на коронавирус в больницы Краснодарского края обратился 681 человек. Из них 265 продолжают стационарное лечение, в том числе 66 детей. Новое заболевание подтвердилось у 50 пациентов.

Из них 15 человек уже выздоровели и выписались из больниц. Однако медики отмечают рост числа молодых зараженных. Кроме того, у многих в регионе болезнь протекает достаточно тяжело. Пятеро пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. У 22 заболевших состояние ухудшилось до средней степени тяжести.

Сайт kp.ru писал, что более чем в 80% случаев течение заболевания в России проходит почти бессимптомно, в легкой форме.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кабмин внес законопроект, позволяющий просить российское гражданство без отказа от иностранного
Законопроект о снижении платы за услуги ЖКХ внесен в Госдуму
Космонавт Сергей Прокопьев дал советы, как пережить самоизоляцию
Продление учебного года для 11-классников рассматривает Минпросвещения
Минпросвещения: ЕГЭ 2020 отменять не собираются
В России за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Состояние здоровья Бориса Джонсона: премьер не подключен к аппарату ИВЛ
Россияне стали чаще признавать себя банкротами
Губернатор Самарской области вернул выплаты ветеранам, отмененные в 2017 году
Курс рубля 7 апреля 2020 года: доллар и евро потеряли в цене
В Уфе скончалась пожилая пациентка с коронавирусом
В Краснодарском крае зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом
Арас Агаларов: уже к концу года стоимость нефти может подняться до 40 долларов за баррель
«Союзмультфильм» рассказал, какие мультики россияне смотрят на карантине
Коронавирус подозревается у 185 тысяч жителей России
Главврач спецбольницы в Коммунарке рассказал, сколько пациентов в реанимации
Арас Агаларов считает: пора выходить из карантина, но жёсткие антивирусные меры должны остаться
РЖД разместит пассажиров поездов с учетом дистанции в один метр
В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса по возвращению с улицы
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 206 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 29 человек
Верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
Кабмин может увеличить размер ипотеки для обращения за кредитными каникулами
Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне
Названы профессии, которые никому не нужны из-за коронавируса
Антонов объяснил, почему россиян пока не эвакуируют из США
Советник Трампа предупреждал об опасности коронавируса для США еще в январе