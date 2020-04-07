В Краснодарском крае зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T10:15:49+03:00

Умершему было 45 лет, он длительно болел Фото: REUTERS

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Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил оперативный штаб. Известно, что зараженному было 45 лет.

"Он длительно болел и скончался от осложнений в Лабинской ЦРБ", - уточняется на сайте администрации региона.

Всего же с подозрением на коронавирус в больницы Краснодарского края обратился 681 человек. Из них 265 продолжают стационарное лечение, в том числе 66 детей. Новое заболевание подтвердилось у 50 пациентов.

Из них 15 человек уже выздоровели и выписались из больниц. Однако медики отмечают рост числа молодых зараженных. Кроме того, у многих в регионе болезнь протекает достаточно тяжело. Пятеро пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. У 22 заболевших состояние ухудшилось до средней степени тяжести.

Сайт kp.ru писал, что более чем в 80% случаев течение заболевания в России проходит почти бессимптомно, в легкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU